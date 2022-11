Bientôt « Ciment Sahel Mali SA » une cimenterie moderne sortira de terre à Béma, cercle de Diéma dans la région de Nioro du Sahel. Trois membres du gouvernement de transition ont pris part, ce jeudi 24 novembre, à la pose de la première pierre de la nouvelle usine. Sous la présidence du ministre de l’Industrie et du Commerce, Mahmoud OULD MOHAMED.

Un investissement global de 488 milliards FCFA. Tel est, selon le ministre de l’Industrie, le montant global du projet sur une durée de 15 ans. Une cimenterie moderne avec une capacité de production annuelle de 4,5 millions de tonnes de ciment. Cette production est extensible à 6 millions de tonnes par an, a précisé le ministre Mahmoud OULD MOHAMED, qui a présidé la cérémonie à Bamako. En présence de son collègue des Mines et du ministre délégué à l’Action humanitaire.

Créée en 2022 avec un capital initial de 2 milliards de FCFA, la nouvelle usine « Ciment Sahel Mali SA », sortira de terre au bout de trente mois à compter de janvier 2023. Selon le promoteur du projet, El Hadji Mohamed Sacko, PDG du Groupe Sacko Holding SA, l’usine nécessitera un investissement initial de 355 milliards FCFA et permettra la création de plus de 1000 emplois directs.

5e usine de ciment au Mali

Bâtie sur une superficie de 150 km2, Ciment Sahel Mali a vu le jour grâce à un partenariat financier avec une entreprise turque dénommée Öztürk Holding. Le projet bénéficie de l’expertise technique d’une entreprise marocaine. Au Mali, Ciment Sahel Mali est la 5e cimenterie et la plus grande unité de production de ciment du pays. Avec un besoin national estimé à plus de 4 000 000 de tonnes de ciment par an, le Mali produit, avec ses trois usines en activité, seulement 2 millions de tonnes de ciment.

Dans la commune de Béma, l’on salue le lancement du projet qui lutte contre le chômage dans la région de Nioro du Sahel. Au nom des 24 villages de la commune, Mandiougué Diawara, chef du village de Béma, a remercié le promoteur qui offre une alternative aux jeunes de la localité que la migration clandestine.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

