lateforme E-Quitus : Les réserves de Mossadeck Bally

Le ministre de l’Economie et des Finances, Alousséni Sanou a procédé le mardi dernier au lancement de la plateforme web (E-quitus). Une plateforme de délivrance en ligne du quitus fiscal digitalisé au Mali. La procédure qui facilitera les démarches d’obtention de quitus fiscal pour les opérateurs économiques. Mais le patron des patrons, Mossadeck Bally émet des réserves.

Plus la peine de faire des longues queues devant les agences des impôts et les guichets pour obtenir un quitus fiscal au Mali. Désormais, à partir de son téléphone portable, sa tablette, son ordinateur, et 24heures/24, via les moteurs de recherche et les sites : www.dgi.gouv.ml et HpEquitus.finances.ml, faire la demande de quitus, suivre les démarches et recevoir le document dans les trois jours qui suivent.

Un ouf de soulagement pour les opérateurs économiques au Mali ! « C’est une très bonne initiative », a reconnu le président du CNPM pour rappeler : « On a toujours réclamé la digitalisation des procédures administratives publiques. Donc, ça c’est un pas ». « Au lieu de passer beaucoup de temps à aller d’un bureau à un autre pour faire signer car ce sont plusieurs acteurs qui doivent signer un quitus. Le faire en ligne, ça fait gagner énormément de temps », a-t-il fait savoir.

Malgré sa bonne appréciation de la chose, le président du CNPM a aussi émis des réserves. Pour lui, i faut que ça fonctionne. « On nous a promis Trois jours, 72 heures, maintenant, on va voir si c’est respecté. Et c’est une excellente initiative que le patronat salue. Nous en sommes très heureux et il faut que ça fonctionne », a-t-il sollicité avant d’encourager la dématérialisation des autres procédures administratives. « Pas qu’au niveau des impôts, mais au niveau de l’administration publique de façon générale », a souhaité, M. Bally.

La nouvelle plateforme fonctionne à merveille, ont fait savoir le ministre de l’Economie et le directeur général des Impôts, Mathias Konaté. Elle est très sécurisée, a rassuré le chef du projet de la mise en place de la plateforme, Adama Bocoum, sur tous les plans à savoir du traitement des données, leur transmission et le système de sauvegarde. E-Quitus a été mis en place par la cellule d’appui à l’informatisation des services financiers et fiscaux (CAIFS), sous certificat 27001ISO. La plateforme permet de souscrire sa demande de quitus, de faire le suivi de l’état et de même de vérifier l’authenticité d’un quitus.

