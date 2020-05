Le gouvernement français adopte le projet de loi entérinant la fin du franc CFA

Il était né par décret le 25 décembre 1945, il est mort, au moins symboliquement, par une loi le 20 mai 2020. Le Franc CFA d’Afrique de l’Ouest sera remplacé à terme par l’Eco, la monnaie commune aux pays de la Cédéao. Mais on ne sait pas encore à quelle date exactement.

Le texte entérine l’accord de coopération signé le 21 décembre dernier à Abidjan par le président français Emmanuel Macron et les gouvernements des Etats de l’UMOA, l’Union monétaire ouest africaine. « Cette fin symbolique devait s’inscrire dans un renouvellement de la relation entre la France et l’Afrique et écrire une nouvelle page de notre histoire », a déclaré la porte-parole du gouvernement français, Sibeth Ndiaye. La France retire ses représentants des instances de gouvernance monétaire comme la BCEAO et n’exige plus le dépôt de la moitié des réserves de change de la BCEAO à Paris.