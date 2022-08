Rien ne pourrait tenir comme explication dans la hausse du prix du kilogramme de sucre. Le gouvernement à travers la DNCC est le seul responsable de cette situation.

Depuis plus de deux semaines, le prix de certaines denrées alimentaires notamment celui du sucre connait une flambée vertigineuse. Le kilogramme de ce produit qui était vendu à 600 FCFA il y a quelques jours, est désormais cédé entre 800 et 850 FCFA, selon les revendeurs. Une hausse inexpliquée et inexplicable.

Certes, le gouvernement ne subventionne pas le sucre, mais cela ne saurait être une excuse pour les commerçants de semer la zizanie chez les consommateurs. Comment se fait-t-il que depuis une semaine, cette cherté voulue, coupe le sommeil aux maliens sans que le gouvernement ne lève le petit doigt ? Les autorités sont-t-elles de mèche avec les commerçants ? Si non, pourquoi des mesures draconiennes ne sont prises contre les récalcitrants ? Habitué aux mises en garde sans suite, le ministre du Commerce est plus que jamais obligé de sortir cette fois de son sommeil et éviter que la situation ne perdure.

Il faut dire que les simples mises en garde que le gouvernement est habitué à faire ne résolvent plus ce problème de hausse anarchique des prix, l’heure est venue pour sévir.

Si rien n’est fait dans les deux jours, il va falloir s’attendre à ce que le prix du kilo du sucre atteigne les 1000 F.

Mohamed Keita

