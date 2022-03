Le ministre des Mines, de l’Energie et de l’Eau, Lamine Seydou Traoré, a procédé, hier, jeudi, à la remise d’engins lourds d’exploitation illégale de l’or à la ministre des Transports, Dembélé Madina Sissoko. Cet évènement a eu lieu à Koulouba, derrière le Camp de la Garde présidentielle, en présence du ministre de l’Habitat, des Domaines, de l’Aménagement du Territoire et de la Population, Bréhima Kaména.

Cette occasion, le ministre Lamine Seydou Traoré a souligné que les équipements et matériels, qui seront offerts au ministère des Transports et des Infrastructures sont le fruit des différentes opérations effectuées sur les sites où l’orpaillage illégale était pratiqué, à savoir dans les zones de Kayes et Sikasso. Cette action, a-t-il expliqué, entre dans les objectifs du gouvernement à mettre fin aux dragages sur les cours d’eau et à l’exploitation illégale des ressources du sous-sol.

C’est ainsi qu’il a remercié le ministre de la Sécurité et celui de la Justice pour leur collaboration, qui a permis la réussite de ces opérations, » ce fléau s’est installé de façon endémique dans les régions du pays. Nous voudrions appeler ici l’ensemble des populations riveraines à une collaboration avec les agents pour son éradication », a lancé le ministre Lamine Seydou Traoré à l’assistance.

Recevant les clés des matériels, la ministre des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko, s’est réjouie de la réception de ces équipements pour son département. Expliquant qu’ils seront mis à la disposition d’une cellule chargée des entretiens routiers d’urgence, pour contribuer à l’accessibilité et la mobilité urbaine.

Oumar BARRY

Commentaires via Facebook :