Mark Bristow: «Barrick et sa société historique Randgold Ressources ont contribué 3700 milliards de FCFA à l’économie malienne»

Le lundi 26 octobre 2020, les responsables de la société minière Barrick Gold Corporation étaient face à la presse au complexe minier Loulo-Gounkoto (commune de Kéniéba, région de Kayes) pour évoquer les résultats engrangés par la société malgré un contexte sécuritaire et sanitaire difficiles au Mali. Mark Bristow, Président Directeur Général de Barrick, a attribué cette performance aux relations de longue date de la société avec ses partenaires au Mali et à sa philosophie de partage des bénéfices qu’elle crée avec les parties prenantes locales. « Au cours des 24 dernières années, Barrick et sa société historique Randgold Ressources ont contribué pour $7.4 milliards (3700 milliards de FCFA) à l’économie malienne sous forme d’impôts, de redevances, de salaires et de paiements aux fournisseurs locaux. Cette année, le complexe Loulo-Gounkoto a dépensé $275 millions (137 milliards 500 millions de FCFA) au profit des sous-traitants et des fournisseurs locaux », a-t-il dit.

Cette conférence de presse était animée par Mark Bristow, Président directeur général de la société minière Barrick Gold Corporation, en présence des autres responsables de la société minière comme Mahamadou Samaké, Chiaka Berthé, Abbas Coulibaly. Ladite conférence de presse, animée en marge du conseil d’administration du complexe minier Loulo-Gounkoto (Commune de Kéniéba, Région de Kayes), rentre dans le cadre des rencontres périodiques de la société minière avec la presse. Après avoir souhaité la bienvenue à tout le monde, Marck Bristow a mis l’accent sur la pandémie du covid-19 qui sévit maintenant partout dans le monde. Selon lui, la société minière Barrick a aidé le gouvernement du Mali en cette période de pandémie de covid-19. A ses dires, la société minière Barrick fait des tests rapides à Loulo (commune de Kéniéba, région de Kayes) afin de détecter les cas de covid-19. En ce qui concerne la situation minière de la société, le conférencier, Mark Bristow a indiqué que le complexe Loulo-Gounkoto de Barrick Gold Corporation reste en bonne voie pour la réalisation de ses prévisions de production pour 2020 face à de multiples défis, dont un putsch militaire au Mali. Mark Bristow, Président Directeur Général de Barrick, a attribué cette performance aux relations de longue date de la société avec ses partenaires au Mali et à sa philosophie de partage des bénéfices qu’elle crée avec les parties prenantes locales. « Au cours des 24 dernières années, Barrick et sa société historique Randgold Ressources ont contribué pour $7.4 milliards (3700 milliards de FCFA) à l’économie malienne sous forme d’impôts, de redevances, de salaires et de paiements aux fournisseurs locaux. Cette année, le complexe Loulo-Gounkoto a dépensé $275 millions (137 milliards 500 millions de FCFA) au profit des sous-traitants et des fournisseurs locaux », a souligné Mark Bristow. Selon lui, le développement de la troisième mine souterraine du complexe à Gounkoto est en bonne voie pour livrer ses premières tonnes de minerai au deuxième trimestre de 2021. Pendant ce temps, dit-il, la première centrale solaire de Barrick a été mise en service et s’apprête à fournir 20 MW dans un micro réseau, conformément à la stratégie de transition de l’entreprise vers des formes d’énergies plus propres. A l’en croire, le complexe a versé des dividendes totalisant $160 millions (80 milliards de FCFA) du début de l’année à ce jour avec la mine de Loulo qui a payé un acompte sur dividende trimestriel en raison de l’amendement de sa convention. «Barrick a accepté de céder son autre opération de Morila au Mali, à Mali Lithium, le gouvernement conservant sa participation de 20%. Morila est la mine qui a jeté les bases du succès de Randgold, produisant près de 7 millions d’onces d’or au cours de sa vie », a indiqué le conférencier. Mark Bristow a déclaré que la transaction va créer l’opportunité de redéployer les infrastructures et les actifs de Morila au profit de ses employés, des collectivités environnantes et du pays. « Nous avons toujours eu une grande confiance au Mali et en son peuple, d’où notre engagement continu envers le pays. Il est réconfortant de constater que malgré ses défis politiques, le Mali ait mis en place un gouvernement de transition dirigé par des civils. Nous restons disponibles pour faire partie de son avenir», a déclaré Mark Bristow. Au cours de cette conférence de presse, des présentations ont été faites par les responsables du complexe minier Loulo-Gounkoto sur les différentes activités effectuées par la société minière. Selon le directeur général de la mine de Loulo, Abbas Coulibaly, Loulo-Gounkoto est l’une des meilleures mines au monde. « Aucun incident environnemental majeur n’a été enregistré en 2020 », a-t-il dit. Selon les conférenciers, la société minière Barrick est le plus grand pourvoyeur d’emploi au Mali. Pour preuve, ils diront que la société emploie 5322 personnes dont 5106 nationaux (96%) et 4% d’expatriés. A les en croire, le complexe minier Loulo-Gounkoto dépense 144 millions de gaz oil par ans. Ils ont déploré l’exploitation minière illégale (orpaillage) qui, selon eux, est en train de prendre une proportion inquiétante. Répondant aux questions des journalistes, les conférenciers ont indiqué que la covid-19 n’a pas impacté la mine. « Cependant, la mine ne négligera pas cette maladie. On a appris dans la gestion des crises. 17 cas de covid-19 ont été détectés au sein de la mine, mais qui ont tous été guéris », ont-ils dit. Interpellés par rapport au fait que l’or ne brille pas pour les Maliens, les responsables de Barrick réfutent cette accusation en disant que la société œuvre beaucoup pour le développement communautaire. Selon eux, la commune de Kéniéba perçoit 2 milliards de FCFA comme patente mais n’arrive pas malheureusement à faire grande chose pour la population. Au cours de leur bref séjour dans le complexe minier Loulo-Gounkoto, les journalistes ont visité la mine souterraine de Gara profond de 734 mètres et le projet solaire de 20 mégawatt financé sur fonds propre de la mine à hauteur de 23 millions de dollars (11 milliard 500 millions de FCFA). Cette installation solaire permettra à la mine d’économiser 10 millions de litres de Gaz oil et 40 tonnes d’émission de CO2 par an.

Aguibou Sogodogo

Commentaires via Facebook :