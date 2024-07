À travers un communiqué de presse publié le 11 juillet 2024, le ministre des mines, Pr Amadou KEÏTA, informait de l’adoption de différents décrets dans le cadre de la mise en œuvre des réformes du secteur minier. Il s’agit des mesures réglementaires en rapport avec les modalités d’application de la Loi 2023-040du 29 août 2023 portant Code minier et de la loi relative au contenu local du secteur minier, ainsi que les décrets relatifs à l’approbation des conventions d’établissement-type pour les phases de recherche et d’exploitation. Tout en se félicitant de l’avènement de ces différentes législations sur le Code minier et son contenu local, le ministre rappelle qu’elle constitue une étape importante du vaste chantier des réformes du secteur minier impulsé par le gouvernement. Et de se réjouir que la démarche donne le plein effet au changement vers un code minier de développement, qui, conformément à la vision des autorités, permet d’ouvrir la voie à l’accélération de projets d’envergure relatifs à la diversification de l’exploitation des ressources minérales, ainsi qu’à la mise en valeur des substances stratégiques telles que le lithium. C’est la dynamique qui a prévalu à la signature par l’Etat du Mali d’un «protocole d’accord avec URANIUM ONE GROUPE, filiale de l’entreprise publique russe ROSATOM spécialisée dans le secteur de l’énergie nucléaire, a indiqué le Ministre des Mines. Il annonce par la même occasion l’accélération des travaux de recherche et de développement à travers le permis de lithium de Bougoula (région de Bougouni), grâce à la volonté de procéder à l’avenir à la transformation de concentrés de lithium pour la production de batteries au Mali. De quoi justifier le renouvellement dudit permis de recherche de Bougoula, qui fait ainsi l’objet d’un accord de cession entre la société MOKETI MINING SARL et URANIUM ONE GROUP. Le ministre Amadou Keïta en a profité pour saluer l’ensemble des acteurs du secteur qui ont contribué au processus d’adoption des textes d’application, ava d’annoncer des dispositions en cours pour l’application rapide des réformes ainsi que pour la levée de la mesure de suspension relative à l’attribution des titres miniers.

Aly Poudiougou

