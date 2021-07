Mission commerciale et économique Mali/ Brésil : Une juteuse opportunité offert aux opérateurs économiques du Mali

L’agence SESAM Sarl en partenariat avec Agro vision Sahel, organise du 25 juillet au 6 août 2021 une mission commerciale et économique au Brésil. Elle vise à offrir aux opérateurs économiques maliens des opportunités d’affaires.

Ouverte aux entreprises, opérateurs économiques et aux autres, cette mission commerciale et économique vise à inviter les hommes affaires maliens à choisir la destination Brésil. Troisième producteur mondial d’aliment agronomique, et grande de par ses performances en transformation d’aliments sans oublié ses infrastructures et ses industries, le Brésil, est une destination propice pour les hommes d’affaires d’agrandir leur carnet d’affaires et de nouer des partenariats. Les inscriptions sont ouvertes dès ce 5 juillet 2021 , et la mission est prévue du 25 juillet au 6 août ( date indicative qui peut être revue comme signalée par les organisations). Les secteurs ciblés sont : industrie, agro-industrie, commerce, agriculture, élevage, santé, pharmacie, pisciculture, aviculture, transport, BTP et l’énergie . Et au programme, les visiteurs se rendront dans les Etats de Sao-Paulo , Rio de Janeiro et Minas Gérais.

Les organisateurs de l’événement Agro vision Sahel et l’agence SESAM Sarl parlent de l’initiative.

Selon le D-G de l’agence SESAME Sarl, Adama Noumpounon Diarra, l’initiative fait suite à une rencontre entre la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Sikasso et ses partenaires le 3 mai dernier à Sikasso. Ladite réunion s’inscrivait dans le cadre de la tenue du plan d’action annuel de la Délégation régionale de la Chambre de Commerce et de l’Industrie de Sikasso, elle avait réuni en visioconférence la participation des USA, de l’Inde, de l’Afrique du Sud et du Brésil. A l’issue de la rencontre, les participants, intéressés par les opportunités d’investissement et d’affaires du Brésil, ont souhaité entreprendre une visite de terrain. L’agence SESAME Sarl en collaboration avec les Sociétés Taxe Trading et Briqfeno au Brésil ont donc été désignées pour la mise en œuvre de l’organisation de la présente mission commerciale au Brésil, avec l’accompagnement de l’Ambassade du Brésil au Mali, la Délégation régionale de la Chambre de Commerce et d’Industrie de Sikasso, le Réseau Agri Vision Sahel.

Pour Monsieur Diarra, cette mission représente une belle opportunité pour les opérateurs économiques qui peuvent aller s’inspirer des modèles brésiliens pour booster leur secteur . Egalement ils peuvent en profiter pour tisser des relations d’affaires en vue d’agrandir leurs investissements ici, et s’offrir un nouveau marché en dehors du Mali. Pour la réussite de la mission, les organisateurs comptent sur le concours des ministères du Développement rural et celui de la promotion de la femme, de l’enfant et de la famille car l’expérience du Brésil pourrait bien inspirer les acteurs de ces secteurs. Pour sa part, le représentant du Résau Agri Vision Sahel encourage la jeunesse à pleinement participer,.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

