Startups : Le 4eme « Orange Digital Center » d’Afrique et du Moyen-Orient ouvre ses portes à Bamako

Après celui de la Tunisie, du Sénégal et de l’Éthiopie, le Mali accueille le quatrième local de « Orange Digital Center » en Afrique, cela, en collaboration avec la Coopération Allemande. Le principe de ce centre est de réunir dans le même espace plusieurs programmes stratégiques dont une école du code (Orange Digital Kalanso), un atelier de fabrication numérique FabLab Solidaire de la Fondation Orange, un accélérateur de start-up Orange Fab et Orange Ventures Africa, le fonds d’investissement du Groupe Orange. En effet, ces lieux permettent un échange d’expériences et d’expertises d’un pays à l’autre et offrent une approche simple et inclusive pour encourager l’innovation, l’entrepreneuriat, mais aussi de soutenir le tissu numérique local.

La cérémonie d’ouverture des portes de ladite structure a eu lieu ce mardi 27 juillet 2021, en présence du ministre de la Communication, de l’Économie numérique et de la Modernisation de l’Administration, Me Harouna Mamadou Toureh, de l’Ambassadeur d’Allemagne au Mali, Dr. Dr.Dietrich Pohl et la représentation diplomatique Française au Mali, d’Alioune Ndiaye, Président Directeur Général d’Orange Afrique et Moyen-Orient, d’Elizabeth Tchoungui, Directrice exécutive RSE, Diversité et Solidarité d’Orange, Présidente Déléguée de la Fondation Orange, de Sékou Dramé, Directeur Général de Sonatel et de Brelotte Ba, Directeur Général d’Orange Mali.

Pour Alioune Ndiaye, Président Directeur Général d’Orange Afrique et Moyen-Orient, ce 4ème Orange Digital Center d’Afrique fait partie du réseau des 32 Orange Digital Centers qui seront déployés sur l’ensemble des pays dans lesquels Orange est présent pour accompagner les start-ups. L’objectif principal, ajoutera-t-il, est de démocratiser l’accès au numérique pour les jeunes, diplômés ou non diplômés, leur donner accès aux dernières technologies pour renforcer leur employabilité et donner aux jeunes Africains la capacité d’écrire leur futur numérique. Selon Elizabeth Tchoungui, Directrice exécutive RSE, Diversité et Solidarité d’Orange, Présidente Déléguée de la Fondation Orange, la nouvelle initiative s’inscrit comme une étape clé de l’engagement sociétal de Orange en faveur de l’inclusion numérique pour les jeunes et les femmes notamment. « L’engagement d’Orange Mali en faveur de la transformation digitale est une réalité. Être le partenaire de la transformation numérique fait de nous un acteur de premier plan du développement socio-économique du pays grâce à des écosystèmes innovants ou à des dispositifs spécifiques destinés à développer l’entrepreneuriat. Ainsi, Orange Digital Center rassemble toutes les compétences nécessaires dans un lieu unique pour illustrer l’engagement d’Orange en faveur de l’inclusion numérique », a soutenu Brelotte Ba, Directeur Général d’Orange Mali. De l’avis de Dr. Dr. Dietrich POHL, Ambassadeur de la République fédérale d´Allemagne en République du Mali, le futur du Mali, c’est sa jeunesse et le numérique est le futur du monde. « Cette initiative vise à renforcer l’accès des jeunes au marché de travail ainsi qu’à l’entreprenariat afin qu’ils puissent contribuer pleinement à un meilleur futur pour leurs générations et le Mali en tout », a indiqué l’ambassadeur de la République fédérale d´Allemagne en République du Mali.

Selon le communiqué de Orange Mali, Orange et la Coopération Allemande par la GIZ travaillent ensemble dans le cadre d’un partenariat de développement du programme develoPPP, que la GIZ met en œuvre pour le compte du Ministère fédéral allemand de la Coopération économique et du Développement (BMZ). L’objectif est de concrétiser leur vision commune : favoriser l’employabilité des jeunes et l’accès aux emplois des TIC pour les femmes et les jeunes filles, tout en soutenant la croissance durable et la transformation numérique du pays. A ce jour, 8 Orange Digital Centers sont déjà ouverts sur la zone : Tunisie, Sénégal, Éthiopie, Cameroun, Côte d’Ivoire, Jordanie, Maroc et Mali. D’autres inaugurations sont donc à venir courant 2021.

