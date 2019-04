Un cheque de 500 000 FCFA et un autre de 5 000 000 FCFA, ce sont les cadeaux que la société de téléphonie Orange Mali a donné ce mercredi 27 mars 2019 aux deux gagnantes de la Tombola Sewa. La remise, supervisée par l’huissier de justice, Alassane Traoré, a eu lieu à l’immeuble DFA communication à Hamdallaye.

Lancée depuis des mois, la tombola des forfaits Sewa a enregistré deux gagnantes cette semaine. Nana Kéïta a gagné un cheque de 5 000 000 FCFA, le plus grand cadeau de la semaine. Elle s’en réjouit : « Je suis très contente d’avoir gagné. J’ai l’habitude de prendre des forfaits Sewa pour communiquer. Comme ils le disent c’est une loterie. La chance m’a souri. J’en suis très heureuse. Je demande aux autres clients de continuer à tenter leur chance. » Mamadou Ramata Diallo a gagné le chèque de 500 000 FCFA.

Pour elle, son rêve est devenu une réalité. « Au début je ne croyais pas. Je pensais avoir affaire à des arnaqueurs quand on m’a appelé pour m’annoncer la bonne nouvelle. Je remercie infiniment Orange et tous ses travailleurs. J’encourage tout le monde à continuer à faire comme moi c’est-à-dire prendre des forfaits Sewa Orange. » Pour les responsables de Orange qui étaient présents à la cérémonie, la tombola des forfaits Sewa a été initiée afin de stimuler l’utilisation des forfaits et surtout de récompenser la confiance des clients qui utilisent ce service. « Donner du sourire à la famille orange reste la grande préoccupation de la société. »

Pour être éligible à la Tombola Sewa de Orange Mali, il suffit d’acheter des forfaits Sewa en composant le #101# 63# et le client a 3 options variant entre 495 FCFA à 1500 FCFA. En effet, selon le principe de cette tombola, le client qui a fait le choix entre les forfaits de 495 FCFA (5 points), 375 FCFA (10 points) et 1 500 FCFA (20 points), voit son compte augmenter de points. Au bout d’une semaine, sous la direction d’un huissier de justice, ceux qui ont cumulé le plus de points sont répertoriés et primés.

