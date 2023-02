Transfert d’argent à l’international : Orange innove avec Taptap Send

L’hôtel Radisson Collection a abrité le lundi 13 février 2023 la cérémonie de lancement du partenariat TAPTAP SEND par Orange finances mobiles en collaboration avec la BICIM et Taptap Send. TapTap Send est une innovation qui vise à faciliter les transferts d’argent de la diaspora vers le Mali.

Etaient présents à cette cérémonie la directrice générale Orange mobile finance, Aïcha Touré, le directeur général de la BICIM, Daniel Touré ainsi que la directrice de Taptap Send , Aïcha Towa.

Taptap Send est une application mobile qui permet à la diaspora en Occident d’envoyer rapidement de l’argent chez eux en Afrique et en Asie, à des prix dits très compétitifs. Cette offre innove une fois de plus le marché de la finance mobile. Selon les explications de la directrice de Orange finances mobiles, via cette application (Taptap Send), les maliens établis à l’étranger ont désormais la possibilité de transférer de l’argent à moindre coût et de manière sécurisée depuis leur smartphone. Grâce à ce partenariat entre Orange et Taptap Send , Orange permet à ses clients de recevoir des fonds en provenance de la France, de l’Allemagne , de la Belgique, du Canada, de l’ Espagne, de l’Italie, des Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni ou encore des Etats-Unis, toujours selon les explications de Mme Touré Aïcha. Qui ajoute par ailleurs que cette offre prend en compte les besoins des populations au regard l’importante contribution de la diaspora dans le pays. Le directeur de la BICIM s’est joint à la directrice d’Orange finances mobiles pour vanter les avantages de l’innovation tout en se réjouissant pour la satisfaction de leur clientèle.

Quant au mode d’utilisation, il suffit de télécharger l’application pour effectuer les transactions dans la zone européenne, et ou américaine. Le montant plafond de l’expédition est d’un million de FCFA par opération, le client a également la possibilité d’envoyer 10 millions de FCFA/ Semaine et par mois. Les frais d’envoi sont fixés à 2euros et le retrait est gratuit.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

