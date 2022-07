Mali Lait a épousé la cadence de la hausse générale des prix. Le petit sachet de 150 F CFA connaît une augmentation de 50 F CFA depuis vendredi dernier.

La hausse a été constatée chez les revendeurs, boutiquiers et alimentations de la place vendredi dernier. Au lieu de 150 F CFA le sachet de 26cl, les amateurs de Mali Lait doivent désormais débourser 200 F CFA. D’autres marques de lait frais en sachet comme Candia vendus au même prix que Mali Lait, ont connu le même réajustement de prix.

Un employé de Mali Lait, joint au téléphone, a reconnu une augmentation des prix sur toutes leurs gammes de produits laitiers (lait frais pasteurisé, lait caillé, yaourt). Il a justifié la hausse par des facteurs induits par la crise économique internationale. L’agent a surtout parlé de hausse des prix sur le marché international des matières premières entrant dans la fabrication de leurs différents produits, des hydrocarbures et du transport. Selon lui, les nouveaux tarifs sont entrés en vigueur le vendredi 15 juillet dernier.

Mali Lait, un produit quadragénaire, a nourri une génération de Maliens et est toujours prisé. Il a connu son envol dans les années 1980, bien avant sa privatisation intervenue dans la vague de désengagement de l’Etat de ses entreprises publiques, sur recommandation du FMI et de la Banque mondiale. A cette époque, peu de familles à cause du retard criard des salaires dans l’administration pouvaient s’offrir le luxe des 3 repas quotidiens. Ceux dont le lait frais de vache était inaccessible, se contentaient d’une miette de pain de 50 F et d’un sachet de Mali Lait vendu aussi à 50 F. d’où l’appellation, « 100 F de buru ni Mali Lait » pour tromper sa faim.

Malgré le poids des âges, beaucoup de gens continuent de se délecter des laits en sachets produits localement. Après Mali Lait, plusieurs autres entreprises locales, multinationales ou sous-régionales de production de produits laitiers se sont implantées à Bamako et à l’intérieur du pays.

Abdrahamane Dicko

