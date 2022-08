Le corbillard est cette voiture qui n’est destinée qu’à empoter les morts à la morgue et les amener au cimetière pour enterrement. Les relations entre la France et le Mali sont arrivées à un point de non-retour. Les désescalades verbales ont abouti à la rupture diplomatique et plus tard à celle militaire dont le dernier épisode vient d’être joué.

La France avait depuis longtemps averti les autorités maliennes de la transition du retrait progressif de ses troupes afin de les redéployer ailleurs pour continuer à lutter contre le terrorisme. Le 15 août, date clé de la fin du film, les clés de la dernière base ont été remises aux soldats maliens. Là, il faudra savoir que la France est aux Français et le Mali aux Maliens.

N’est-ce pas faire des communiquer sur ce départ de Barkhane équivaut à tirer sur le corbillard qui ne contient qu’un cadavre? Pourquoi aller jusqu’à porter plainte contre celui qui s’en va ? Après le départ de la France, il ne reste aux Maliens que d’arrêter les querelles intestines pour faire face au développement du Mali. Le Mali ne devrait rien regretter avec ce départ dans la mesure où l’armée républicaine monte en puissance avec l’acquisition de nouveaux aéronefs.

C’est une théorie de leurre de penser que d’autres viendront construire une nation à la place de ses fils. L’intérêt des Maliens réside dans l’union et le travail. C’est à ce seul prix qu’ils arriveront à atteindre l’objectif de la Refondation.

Bazoumana KANE

