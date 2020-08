Application de l’article 39 : Les enseignants arrêtent les cours à partir d’aujourd’hui

L’année scolaire sera-telle sauvée ? Telle est l’interrogation que votre quotidien d’informations générales se posait le 5 août dernier après l’alerte des Syndicats de l’Éducation Signataires du 15 octobre 2016 au gouvernement malien et autres partenaires de l’école en cas de non application des promesses faites par l’État sur le démarrage des applications en ce mois d’août. La question est encore d’actualité. Car les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016 viennent de décider d’arrêter les cours, de suspendre des activités pédagogiques et de fermer les structures de l’éducation. Les syndicats de l’éducation signataires du 15 octobre 2016, dans le cadre de l’application de l’article 39, ont constaté avec indignation la volonté de certains responsables du Ministère de l’Éducation national de tripatouiller le procès-verbal de conciliation du 17 juin 2020.

En réponse donc à cet acte ignoble, selon les syndicats, et au regard du retard accusé dans l’application de la loi, les syndicats décident des actions suivantes. Primo, l’arrêt des cours dès le lundi sur toute l’étendue du territoire national. Secundo, la suspension des activités pédagogiques (formation, correction, surveillance le boycott des examens…). Tertio, la fermeture de toutes les structures de l’éducation nationale (établissements scolaires, Cap, Académies, directions nationales, MEN). « Nous avons demandé à nos militants d’arrêter les cours et de suspendre toutes activités pédagogiques, c’est-à-dire lorsqu’il y a des formations, des ateliers de ne pas y participer et nous allons nous donner les moyens de fermer toutes les structures qui travaillent avec l’éducation ou qui travaillent sur l’éducation.»