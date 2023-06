Le Diplôme d’études fondamentales (DEF) a ouvert le bal des examens de fin d’année scolaire 2022-2023. Le fait notable est que cet examen réputé être chaque année tâchée de fuites incommensurables de sujets a déjoué les pronostics. Il s’est montré propre au grand jour.

Les candidats au DEF ont fait face aux sujets. Des acrobaties dont ils avaient l’habitude pour chercher les chercher sont devenues des souvenirs. C’est dire que cet examen n’a souffert d’aucune irrégularité, du retrait des sujets jusqu’à leur acheminement aux différents centres.

Le respect de la police de surveillance par les surveillants et les candidats ont donné à ce DEF toutes ses lettres de noblesse. Le fait remarquable est que ceux qui ont tenté le sabotage l’ont pris à leurs dépens. Il s’agit de maintenir de cap des examens sans fuite de sujets. Le CAP est entré hier dans la danse. Suivront le Brevet de Technicien (BT) et le Bac le mois prochain.

Des examens propres au Mali, c’est possible. Il suffit seulement de mettre la volonté pour rehausser et niveau intellectuel des élèves et pour le bonheur du peuple malien. C’est donc le lieu de tirer le chapeau à la ministre de l’Education ainsi qu’aux différents acteurs. Ils sont tous invités à persévérer dans cette voie plus que jamais salutaire pour la nation. L’école est l’affaire de tous.

Bazoumana KANE

