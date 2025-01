L’université privée Sup’ Management a procédé à la graduation de 780 étudiants issus de ses promotions 2022-2023 et 2023-2024, toutes filières confondues. C’était au Musée national, à côté du Parc sur la route de Koulouba, la semaine dernière, en présence de parents, proches et partenaires. Les femmes ont fortement cartonné.

Lors de ladite graduation des 780 étudiants, de toutes les filières confondues, du DUT au master et MBA passant par la licence, les femmes ont fortement cartonné. En licence et en master, dans les deux promotions, les femmes ont été majores de promotion dans toutes les filières exceptées une. En plus de major de promotion, elles ont remporté aussi le prix “Best of the Best” (meilleur des meilleurs) avec Mariam Kanouté en master et Yanna Houleymatou Diallo en licence.

“Pas de secret, juste le travail”, ont lancé les deux lauréates. “Je remercie mes deux parents, sans eux rien de tout ça, ne serait possible. Et Sup’ Management aussi. Nous avons vraiment reçu une formation de qualité. Et c’est à nous de donner le meilleur de nous-mêmes pour avoir un bon emploi. C’est une fierté pour moi. Je dédie tout ça à mes parents”, a martelé la double majore, licence et master, Mariam Kanouté.

Et sur place, juste après la remise des diplômes, les deux “Best of the Best” de Sup’ Management des deux promotions ont décroché une promesse d’emploi. A en croire le directeur général, Mamadou Habib Diallo, l’un des partenaires du Sup’ Management présent à la cérémonie, a promis un emploi aux deux meilleures étudiantes. Ce que Mariam Kanouté acceptera aussitôt. “Je compte dans les jours à venir créer ma propre entreprise mais pour le moment, je vais travailler pour acquérir plus d’expérience. Donc je vais accepter”, a-t-elle confié.

Les deux promotions portent respectivement le nom de l’écrivain Seydou Badian pour la promotion 2023-2024 et Aoua Kéita pour celle de 2022-2023.

Avant de partir pour le marché de l’emploi, les récipiendaires ont aussi eu droit aux conseils du DG Mamadou Habib Diallo : “Souvenez-vous que chaque difficulté est une opportunité. Cela dépend que l’on soit optimiste ou pessimiste. Il n’y a pas de vent favorable à celui qui ne sait où il va. Fixez-vous des objectifs et employez-vous à les dépasser”, a-t-il instruit ses anciens étudiants.

Koureichy Cissé

