L’ONG Al Farouk vient d’offrir une Université Islamique au Mali pour une valeur d’environ 130 millions F CFA. Elle est bâtie à Wadougou Sikoro, près de Sirakoro Dounfing et la cérémonie d’inauguration a enregistré, le 11 février dernier, la présence du ministre délégué de l’Action humanitaire, Oumarou Diarra, en présence du Directeur de l’ONG Al Farouk, Ibrahima Kontao.

Le ministre délégué de l’Action humanitaire, Oumarou Diarra, après avoir remercié l’ONG Al Farouk pour cette donation, a souligné que sa présence à cette cérémonie prouve la reconnaissance de l’État malien à l’endroit de tous les pays frères, qui ont toujours soutenu le Mali sans condition. Pour lui, il y a eu beaucoup d’ONG, qui sont venues avec des programmes ayant d’autres objectifs, tels que, « marcher sur nos coutumes, soit sur nos traditions ». Et d’ajouter que, « qui a construit une case qui doit servir de lieu d’apprentissage surtout du coran, n’a pas vécu inutilement, à plus forte raison une université ».

Et le ministre Oumarou d’inviter les dirigeants de la nouvelle université à œuvrer dans le sens de la cohésion sociale, de dispenser un « islam authentique, comme révélé par le prophète Mohamed paix et salut sur lui ». «Aujourd’hui, notre pays a été envahi par des esprits obscurantistes, que je qualifierai de terroristes, mais pas de djihadistes. Le djihad en Islam est un mot qui honore les hommes, qui se sont engagés sur le chemin d’Allah et non les malfaiteurs. Mais, ils font exprès d’emprunter ce mot à des malfaiteurs, qui ont toujours existé. Les premiers kamikazes du monde n’étaient pas des musulmans. Donc, il s’agit de ce grand pays, terre de culture islamique. Le Mali est un pays d’islam, parce que l’islam a existé chez nous bien avant le 7ème siècle » a souligné le ministre Diarra.

Pour sa part, le directeur de l’ONG AL Farouk, Ibrahima Kontao s’est réjoui de cette inauguration parce que, pour lui, cette université sera un lieu d’apprentissage, dont le Mali avait besoin. Il a souligné qu’avant, les enfants ne savaient pas où aller après leurs études au Mali, mais aujourd’hui avec l’Université Mohamed Saïd, ce problème est résolu. Et de demander aux partenaires contribuer pour tout ce qui est nécessaire pour la bonne formation des enfants, notamment une bibliothèque, un dortoir et les voies d’accès. Avant ajouter que cet édifice a coûté 130 millions de francs CFA et comprend 12 salles de classe, une mosquée, une bibliothèque et un château d’eau. « Il est aussi prévu un internat et d’autres salles de cours » a conclu Ibrahima Kontao.

Abréhima GNISSAMA

Commentaires via Facebook :