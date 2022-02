Le festival sur le Niger dans son nouveau format Ségou Art, après une année blanche pour raison de COVID et une autre année en format réduit, est revenu en force cette année avec des concerts et des spectacles inédits.

Le ‘’festival sur le Niger’’, revient avec un format dénommé Ségou Art et à la puissance XXL. Et pour cause. Démarré le 1 er février, cette version a mobilisé au bas mot plus de 35 000 festivaliers venus de partout le Mali, d’Afrique et d’ailleurs. Qui a parlé d’embargo pour isoler le pays de Ségou Art ? Cette année plusieurs activités étaient au programme, entre autres une foire artisanale agricole au Quai des Arts, des forums dénommés Maaya Africa, des tables rondes avec pour thématiques : la culture, pilier de développement durable des territoires : défis et enjeux ; Quel impact du digital pour l’essor des industries culturelles et créatives en Afrique ; des galeristes, avec des expositions, des collections d’art, le cachet des musiciens, la soirée Nomade de la caravane culturelle pour la paix et un concert géant ont couronné la semaine des festivités.

Pour le coordinateur du festival M. Ataher Maiga, cette année le festival s’est tenu dans un contexte marqué par l’embargo des pays de la CEDEAO et de l’UEMOA. Il affirme que malgré tout, le festival a pu réunir plus de 35 000 festivaliers. A ses dires, ce festival a été un facteur de brassage et de dialogue interculturel, raison pour laquelle cette année, les festivités ont été délocalisés dans des endroits comme Korè et dans certains coins chauds de Ségou. Cette délocalisation, c’est pour permettre à toute la population de Ségou de vivre au rythme du festival.

Cette année, la foire agricole artisanale a constitué un pont entre la culture et l’économie à travers l’artisanat d’art et la créativité. Elle a consisté aussi à créer un marché par l’organisation d’une exposition-vente pour valoriser et promouvoir les produits de l’artisanat d’art et agroalimentaires au bénéfice des acteurs économiques et des populations a-t-il fait savoir.

Ainsi, pendant une semaine, la Foire de Ségou a enregistré la participation de plus de 350 000 visiteurs sur le Quai des arts, où se côtoient l’imagination et la créativité d’environs 400 artisans et créateurs locaux, nationaux et internationaux en provenance d’une dizaine de pays d’Afrique et d’ailleurs.

Une scène musicale dénommée Scène Biton et dédiée aux jeunes talents a permis d’assurer l’animation pendant toute la durée de la foire.

Cette année en plus de la foire agricole, la Caravane Culturelle pour la Paix ; Expositions et vernissage d’art ; Colloque Maaya ; des Troupes traditionnelles Théâtre, Conte, ont donné plus de visibilité à la création contemporaine des artistes de la nouvelle génération du Mali et d’ailleurs. Les artistes comme Delphine Mounkoro, Mariam Koné, Cheick Tidiane Seck, Djinnx B, Vieux Farka Touré, Bikini et Palmer ou encore Sidiki Diabaté ont enflammé la grande scène.

Fousseyni SISSOKO

Notre Voie

