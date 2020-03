Grace à un partenariat développé, depuis plusieurs décennies, à travers ses projets et programmes, l’ISH a su se placer dans une perspective centrale, permettant la rencontre et le brassage entre les chercheurs en sciences sociales et humaines du Mali, à travers la mise en œuvre de ses programmes de recherche et les publications. Ce qui a permis au Mali d’occuper une place importante dans l’africanisme européen, puis dans l’ethnologie et l’anthropologie postcoloniale

C’est sur des notes de satisfaction que l’Institut a tenu, hier jeudi 05 mars 2020 dans ses locaux sis à Sotuba ACI, la 13è session de son conseil d’administration. Les travaux étaient dirigés par la représentante du ministre de l’éducation nationale et de la Recherche scientifique, Dr Diarra Haby Sanou, en présence du directeur général de l’établissement, Dr Baba Coulibaly. L’examen et l’adoption du procès-verbal et l’exécution des recommandations de la précédente session, le rapport d’activités de l’année écoulée, le point de l’exécution du budget pour le même exercice, étaient les points inscrits à l’ordre du jour.

Après les mots de bienvenue du directeur de l’institut, la représentante du ministre a expliqué que l’Institut des sciences humaines a su se placer dans une perspective centrale, permettant la rencontre et le brassage entre les chercheurs en sciences sociales et humaines du Mali, à travers la mise en œuvre de ses programmes de recherche et les publications de sa revue : « Etudes maliennes ».Grace à un partenariat développé, depuis plusieurs décennies, à travers ses projets et programmes, l’ISH joue un rôle de premier plan dans la valorisation du patrimoine historique et culturel. Ce qui a permis au Mali d’occuper une place importante dans l’africanisme européen, puis dans l’ethnologie et l’anthropologie postcoloniale. Elle dira que dans un passé plus récent, il l’ISH fut le lieu d’accueil, de formation et de maturation des travaux scientifiques dans divers domaines.

Il est à noter qu’en 2019, outre la mise en œuvre effective des programmes de recherche dont les résultats ont été validés par le conseil scientifique, plusieurs autres activités ont été menées. L’on peut noter, entre autres, l’opérationnalisation du Département de Géographie, l’élaboration d’un plan stratégique de développement et du plan de communication 2020-2024, la création d’une régie d’avance, et surtout l’organisation de deux colloques scientifiques internationaux contribuant ainsi à la visibilité de l’institut au Mali et à l’étranger. Dans cette veine, le budget 2020 de l’ISH est arrêté en recettes et en dépenses à la somme de 562 386 000Fcf contre une dotation totale de 425 886 000 Fcfa en 2019, soit une augmentation de 23,05. Les prévisions 2020 concernant les ressources propres sont estimées à 50 000 000 FCFA contre 45 000 000FCFA, soit une augmentation de 11,11. Cette augmentation s’explique, selon la présidente du conseil d’administration, par la signature de certaines Conventions de partenariat.

Sagou Keita

