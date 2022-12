Le Bureau national de l’Agence Universitaire de la Francophonie au Mali (AUF-Mali) a rencontré le jeudi 20 décembre ses partenaires nationaux dans l’enceinte de l’Escale Gourmand de Bamako. L’objectif de la rencontre était de réfléchir à la redynamisation de leur coopération. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le représentant du Ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique.

Le directeur du bureau national de l’AUF) Mali, le Dr Sékou Mamadou Tangara dans son intervention a procédé à une présentation des activités, les projets et programmes de l’Agence Universitaire de la Francophonie suivant la nouvelle stratégie allant de 2021 à 2025, selon ses propres mots. Pour ensuite enchaîner avec les actions du Bureau National AUF-Mali.

Dans sa présentation, il indique : « l’’Agence Universitaire de la Francophonie (AUF) regroupe plus de 1000 universités, grandes écoles, réseaux universitaires et centres de recherche scientifique utilisant la langue française dans 120 pays. Créée il y a 60 ans, elle est l’une des plus importantes associations d’établissements d’enseignement supérieur et de recherche au monde. Elle est également l’opérateur pour l’enseignement supérieur et la recherche du Sommet de la Francophonie. À ce titre, elle met en œuvre, dans son champ de compétences, les résolutions adoptées par la Conférence des chefs d’État et de gouvernement des pays ayant le français en partage. Jusqu’à récemment, l’AUF comptait 96 institutions membres en Afrique de l’Ouest dont (11) institutions universitaires et grandes écoles maliennes à nourrir les réflexions pour dynamiser la coopération des établissements membres avec l’AUF, tout en interrogeant les possibilités de collaboration entre les établissements formant le réseau AUF-Mali et leurs partenaires en matière de co-construction de projets, de partage de bonnes pratiques, d’expertises et des innovations. ». Et de poursuivre : « Au Mali nous constituons un grand réseau et j’en suis convaincu que nous pouvons impulser une dynamique locale qui amènera loin dans l’atteinte d’objectifs communs. ». En outre Monsieur Tangara a indiqué après une vaste consultation en 2020, l’AUF a mis en place une planification quadriennale (2021- 2025) autour de 5 axes du plan opérationnel à savoir : la Transformation numérique et gouvernance universitaire, Employabilité et entrepreneuriat, Réseautage et coopération internationale la Formation des formateurs et innovation pédagogique.

Le représentant du ministre, M. Ahamadou Wane pour sa part, a souligné que l’AUF et le département de l’enseignement supérieur ayant en partage la même vision dans le domaine de l’éducation. Aussi, il a félicité le bureau national pour ses nombreuses activités réalisées au niveau national, une grande contribution aux universités maliennes, selon ses dires. M. Wane a également assuré que l’engagement de son département ne fera point défaut. Notons que cette rencontre articulée sur la redynamisation de leur réseau a réuni les représentants des 12 institutions membres de l’AUF au niveau national.

Khadydiatou SANOGO/maliweb.net

