Le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a lancé, le jeudi 20 juillet 2023 à l’Institut Confucius de Badalabougou, les travaux de la conférence sur le potentiel scientifique des manuscrits anciens. Cette conférence vise à faire découvrir au monde académique et de la recherche le champ des possiblités dans l’exploitation scientifique des manuscrits anciens du Mali.

Organisée dans le cadre du Projet d’appui à la formation sur les manuscrits à Tombouctou, cette conférence a réuni les partenaires de l’Institut des Hautes Etudes et de Recherches Islamiques (IHERI) (à savoir l’UNESCO, l’Ambassade de la Norvège au Mali, l’Université de Hambourg) les enseignants-chercheurs et les étudiants.

Pour sa toute première cérémonie, en sa qualité de chef du département de l’Enseignement supérieur et de la recherche scientifique, le Ministre, Pr. Bouréma Kansaye, a saisi l’occasion pour redire tout l’attachement des autorités nationales à la valorisation du potentiel des manuscrits ainsi qu’à son exploitation dans l’intérêt suprême du peuple malien. Pour lui, « de l’histoire à la mathématique, en passant par l’astronomie et les sciences humaines, les manuscrits anciens du Mali sont un témoignage qui, encore aujourd’hui, n’ont pas fini de livrer tous leurs secrets. Pour y parvenir, plusieurs actions sont à mener et l’initiative de réunir les enseignants-chercheurs du Mali pour débattre du potentiel scientifique est, à ce titre, salutaire et prometteuse d’une nouvelle étape à franchir dans la sauvegarde de ce bien culturel ».

Le ministre a salué l’action des partenaires du Mali dans le cadre du vaste programme de réhabilitation du patrimoine national et souhaité que le monde académique malien se saisissent de ces ressources documentaires qui sont, pour lui, « un réceptacle de savoirs inexplorés et un maillon essentiel du changement de paradigme nécessaire à une lecture par notre prisme des phénomènes mondiaux. »

Ccom MESRS

