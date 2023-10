Maxi vacances culture et excellence : Orange Mali, un partenaire ‘’historique’’

Orange Mali continue de soutenir l’hymne du divertissement et de l’excellence à travers Maxi vacances l’événement culturel dédié à la couche juvénile, qui met chaque année en exergue le talent, la culturel et l’excellence des élèves et étudiants au Mali. Ainsi pour la 17è année consécutive, l’opérateur de téléphonie Orange, était encore au rang des grands sponsors lors de la finale de l’édition 2023 le jeudi 5 Octobre 2023, au Palais de la Culture.

Maxi Vacances continue de faire vibrer les élèves et étudiants avec son sponsor Orange Mali. A travers les jeux concours, danses chants, slams et poèmes, l’événement annuel s’appuie sur le divertissement, pour éduquer et sensibiliser la jeunesse malienne.

Jeudi dernier, a eu lieu la finale de l’édition 2023. Tous les finalistes dans les différentes compétitions ont remporté des cadeaux leur permettant de bien démarrer la rentrée scolaire 2023-2024. C’est grâce à l’accompagnement des partenaires comme Orange Mali, que cela est bien possible à en croire Amadou Kodio, animateur du Jeu -concours de la compétition-phare, la culture générale.

Accompagner Maxi vacances est devenu une tradition respectée chez le partenaire officiel Orange Mali. Depuis 17 ans, l’opérateur s’attache à l’exercice en toute fidélité. «Nous avons comme chaque année accompagné notre partenaire historique l’Ortm pour Maxi vacances qui représente la plus grande activité créée pour la jeunesse au Mali» a déclaré Mme Doucouré Fatoumata Sangaré, responsable communication institutionnelle et sponsoring d’Orange Mali. Elle s’est «réjouie» en tant que sponsor « du déroulement et de l’organisation» de cette compétition qui se tient dans un esprit de fair-play et de joie. « Cela fait 17 ans que nous avons ce partenariat, que nous voulons pérenniser » a déclaré la responsable sponsoring de Orange Mali.

L’édition 2023 de Maxi vacances ferme ses portes, pendant que les salles de classes s’ouvrent pour l’année scolaire 2023-2024. Mme Doucouré a profité de cette grande messe juvénile pour lancer un message « j’appelle la jeunesse malienne à être performante, à bien travailler pour pouvoir faire entendre sa voix sur l’échiquier mondial».

