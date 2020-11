Résultats des Examens du DEF 2020 : 140.866 admis, soit 64,37%.

Hier, mercredi 11 novembre 2020, après près d’un moins d’attente, les candidats aux examens de fin d’année du Diplôme d’Etudes Fondamentales (DEF), on été fixés sur leur sort avec la proclamation des résultats par le département de l’éducation nationale. Il ressort des statistiques que sur les 239.328 candidats inscrits dont 113.805 filles et 125.523 garçons, 140.866 ont été admis, soit 64,37%. Parmi ce lot d’amis, l’on note que 65 936 filles et 74 930 garçons ont passé avec succès. A rappeler que les postulants avaient composé dans 1 832 centres d’examens, soit 9 552 salles de classes. Pour que les épreuves se passent dans le calme et la sérénité, 19.138 surveillants avaient été mobilisés pour la circonstance par le département de l’éducation nationale, à travers la Direction du centre national des examens et des concours (DCNEC).

A rappeler que les résultats du D.E.F. n’ont pas atteint les 70% depuis 2013. En 2019, sur 223 920 inscrits, il y a eu 108 144 admis, soit 52,47%. En 2018, sur 249 288 candidats, il y eu 164 117 admis, soit 69,78%. En 2017, sur 256 320 postulants, il y a eu 115 595 admis, soit 47,95%. En 2016, sur les 235 524 inscrits, 66 615 candidats ont été déclarés admis, soit 30,02%. En 2015, sur 217 519 candidats, 67 535 ont passé avec succès, soit 33,01%. En 2014, sur 220 198 postulants, 87 843 ont été admis, soit 42,27% de réussite. En 2013, sur les 215 153 inscrits, 65 318 ont réussi, soit 33, 63%.

Hadama B. Fofana

