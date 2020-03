D’une manière générale, les élections législatives n’ont jamais mobilisé les foules au Mali. Cette année d’autres enjeux ont fortement impacté sur le taux de participation. Le constat a été fait par Dr Ibrahima Sangho, président de la Mission d’Observation Electorale (MOE) de la Synergie.

– Maliweb.net – Un taux de participation autour de 30%. C’est le constat fait par le président de la Mission d’Observation Electorale (MOE) de la Synergie des Organisations de la société civile et de la CNDH. C’était en marge de la déclaration préliminaire de la Synergie faite ce lundi sur le déroulement du scrutin du 29 mars dernier. La déclaration était basée sur les «activités et interactions des observateurs avec les différents acteurs et sur le déroulement du scrutin, le processus de dépouillement et le début de la centralisation des résultats.»

Selon la Synergie, la campagne électorale pendant les législatives a été fortement affectée par la détérioration des conditions sécuritaires et sanitaires dans le pays. «Cette situation a limité fortement la capacité de mouvement des candidats et a même rompu l’égalité des chances entre eux », a indiqué la Synergie. Sur le déroulement des opérations de vote, la mission a constaté que 93,3% des bureaux de vote ont ouvert à 8h.La mission a noté que 51,20% des votants étaient des femmes.

Le Mali n’a jamais dépassé 40%

Sur le taux global de participation, la synergie ne donne pas de chiffre officiel, pour l’instant. Cependant, Dr Ibrahima Sangho l’estime autour de 30%. «Ce n’est pas alarmant», dit-il, car de manière générale le taux de participation aux élections législatives au Mali n’a jamais dépassé 40%. Un pic a été constaté en 2013, avec 38%, explique l’expert en processus électoral.

Dans sa déclaration préliminaire, la Synergie a fait au Gouvernemententre autres recommandations:la préservation les droits des électeurs et des candidats par leur sécurisation et la garantie de l’égalité de chance des candidats; l’extension des dérogations aux mesures de couvre-feu aux acteurs impliqués dans le processus électoral, notamment les agents électoraux et les observateurs; la prise des mesures pratiques afin de faciliter l’accès aux bureaux de vote aux personnes vivant avec handicap; la mise en œuvre des mesures de protection des agents électoraux, observateurs et électeurs contre le Coronavirus (COVID 19) et l’insécurité.

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

