Elargir davantage l’accès aux offres de services disponibles et aux informations relatives aux différents marchés du travail au plus grand nombre d’usagers/clients des SPE de la Région Afrique, voilà l’objectif visé par la création de la plateforme digitale dénommée « Boulevard Africain d’Intermédiation (B.A.I), une initiative du Président de l’Association africaine des services d’emploi publics (AASEP), M. Ibrahim Ag NOCK, Directeur Général de l’ANPE.

Ainsi, le BAI facilitera l’intermédiation entre les demandeurs d’emploi et les employeurs des 19 pays membres de l’AASEP à partir d’une même plateforme digitale.

Le Mali, à travers le Directeur Général de l’Agence Nationale Pour l’Emploi (ANPE), a été élu à la Vice-Présidence de l’Association Mondiale des Services d’Emploi Publics (AMSEP/WAPES) et à la présidence de l’Association Africaine des Services d’Emploi Publics (AASEP) en 2018 lors du 11ème Congrès Mondial tenu à Marrakech (Maroc).

Le programme proposé par le candidat du Mali à l’époque était axé sur trois points essentiels : la digitalisation accrue des offres de services des SPE membres de la Région Afrique de WAPES (AASEP) ; l’amélioration continue des ressources humaines et le renforcement de la coopération à travers des échanges et partages d’expériences et de bonnes pratiques. C’est ainsi que la toute première activité majeure de la présidence du Mali fut l’organisation de la 4ème session de formation des Conseillers Emploi (CE) au Centre Régional Africain de l’Administration du Travail (CRADAT) à Yaoundé en septembre 2018 sur le thème « la digitalisation, enjeux, défis et opportunités pour les SPE ».

Sur la base des recommandations pertinentes ayant sanctionné cette session, le Président de l’AASEP, Directeur Général de l’ANPE Mali, M. Ibrahim Ag NOCK, a organisé une réunion du Comité Exécutif de l’AASEP à Bamako, le 5 mars 2019.

A l’issue de cette réunion un plan d’action triennal mettant la digitalisation au cœur des actions, a été adopté.

C’est ainsi qu’à l’initiative du Président de l’AASEP, M. Ibrahim AG NOCK, l’idée de créer une plateforme digitale commune à l’ensemble des 19 services d’emploi publics (SPE) membres de la Région Afrique (subsaharienne) de l’AMSEP/WAPES a été lancée. Le projet a été nommé « Boulevard Africain d’Intermédiation » (B.A.I). Il a été soumis et validé par le Comité Exécutif de l’AASEP lors de sa session élargie tenue à Kinshasa (RDC) les 18 et 19 octobre 2022.

En effet, le marché de l’emploi africain est généralement caractérisé par la multiplication de structures et d’outils d’intermédiation, la transformation du paysage de la formation professionnelle et une mobilité grandissante des individus dans la région Afrique.

Enfin, la nécessité d’influer sur la qualité de la croissance économique pour améliorer son contenu en emplois décents n’est plus à démontrer. L’urgence étant à la cohérence entre les politiques macroéconomiques et les objectifs d’emplois, la mise en place d’un système d’intermédiation efficace du marché du travail, dont les SPE font partie est une condition sine qua non de la réussite des politiques nationales de l’emploi et d’atteinte des résultats escomptés de l’Objectif 8 du Développement Durable (ODD 8) : « Promouvoir une croissance économique soutenue, partagée et durable, le plein emploi productif et un travail décent pour tous. »

Ce contexte a amené les SPE à élaborer et à mettre en place des stratégies pour un système d’intermédiation efficace et évolutif passant de l’utilisation des supports papier à la digitalisation en développant des applications informatiques pour la prise en compte de l’ensemble du système d’intermédiation. La mise à disposition accrue des TIC au service des agents des SPE membres de l’ASSEP contribuera à optimiser leurs performances opérationnelles, matérielles, financières et individuelles. C’est pourquoi la création du « Boulevard Africain d’Intermédiation (BAI) » a été proposée et validée par les instances de l’AASEP et de WAPES.

Faut-il rappeler qu’une plateforme digitale est une zone d’échanges où les offres et les demandes se rencontrent sous une forme dématérialisée.

Contrairement aux sites web, les plateformes digitales ont un réel rôle d’animation et de mise en avant des différents contenus, produits ou services qu’elles ne produisent pas. Ainsi, une plateforme digitale est considérée comme une véritable démarche participative associée à la délivrance de services, le tout de manière décentralisée. Reposant sur un modèle ouvert, elle gère et développe un écosystème, exploite les effets de réseau et facilite les évolutions.

Elle crée un espace d’échanges qui se développe avec l’effet de réseau.

La notion de plateforme est pertinente pour désigner n’importe quelle zone d’échanges où se confrontent l’offre et la demande, les professionnels et les clients. Elle fonctionne donc de manière participative et décentralisée.

Outre le BAI, sous le mandat du Mali à la présidence de l’AASEP, qui a été renouvelé lors du 12ème Congrès Mondial de WAPES à Tallinn (Estonie) en avril 2022, il a été initié 2 autres grands projets phares notamment la création du Centre Africain de formation des Conseillers Emploi (CAFCE) et le Programme de développement et de promotion des emplois verts.

L’objectif global de la création du CAFCE est d’améliorer les capacités des ressources humaines et d’harmoniser les pratiques d’intermédiation pour une meilleure coordination des activités des Conseillers Emploi dans les pays membres de l’AASEP.

Spécifiquement, la création de ce centre permettra d’assurer le renforcement des capacités intellectuelles, techniques et professionnelles des Conseillers Emploi (C.E) ; de renforcer la performance des SPE par la mise à leur disposition de Conseillers Emploi aux connaissances et compétences adaptées aux exigences et évolutions du Marché du Travail et d’accroître la coopération technique mutuelle entre les différents Services Publics d’Emploi (SPE) de la Région Afrique à travers la mise à disposition d’experts et de spécialistes avérés dans le domaine de l’intermédiation et de la promotion de l’emploi.

Quant au programme sur les emplois verts, il vise à faire du développement et de la promotion des emplois verts une alternative crédible au chômage et de lutte contre la pauvreté tout en contribuant à la lutte contre la dégradation environnementale et des effets des changements et des transformations climatiques. D’ailleurs, une conférence interrégionale s’est tenue en décembre 2023 sur ce thème à Conakry (Guinée). Elle a été sanctionnée par d’importantes recommandations dont le plan d’action de mise en œuvre est en finalisation.

Les études de faisabilité de ces différents projets sont déjà en cours et WAPES/AASEP s’emploient activement pour la recherche de partenaires techniques et financiers en vue de leurs mises en œuvre, à court et moyen termes. Sous le leadership du Directeur Général de l’ANPE Mali, l’AASEP a retrouvé tout le dynamisme et l’efficacité attendus par les SPE membres.

D’autres initiatives, non des moindres, sont également en cours parmi lesquelles la création très prochaine d’un Secrétariat Permanent de l’association dont le siège est prévu à Conakry en Guinée. Elles visent toutes à assurer une meilleure efficacité aux actions des SPE sur le marché du travail en région Afrique subsaharienne et en lien étroit avec le reste du monde.

Ainsi donc, malgré un contexte international difficile, l’AASEP est entrain d’innover, à travers des projets et programmes ambitieux et porteurs d’espoir dans la lutte contre le chômage, à travers notamment des outils adaptés aux multiples défis du marché du travail.

Source : ANPE

