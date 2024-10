Changement climatique : SECO ONG plaide pour son intégration dans les PDESC des communes

SECO-ONG, à travers le programme Benkadi, a organisé le 19 septembre dans la salle de conférence de la direction des finances et du matériel du ministère du Développement rural à Bamako un atelier pour la campagne de plaidoyer pour l’intégration des changements climatiques dans les PDESC des communes. C’était sous l’égide de Ladji Camara, représentant du ministre de l’Environnement, de l’assainissement et du développement durable.

Au cours de cet atelier organisé par SECO, il s’agit de présenter les résultats atteints par le programme Benkadi, en matière d’accompagnement des communes dans l’élaboration et la prise en compte des changements climatiques dans les programmes de développement social, économique et culturel (PDESC) ; échanger sur les démarches, les opportunités et sources de financements des processus d’élaboration des PDESC ; amener les communes de la zone d’intervention de Benkadi/SECO qui n’ont pas encore commencé le processus d’élaboration des PDESC à prendre un engagement formel de finaliser l’exercice avant la fin du programme ; mener des activités de communication grand public pour faciliter le financement des PDESC.

L’objectif visé par SECO-ONG, à travers le programme Benkadi, est l’intégration des changements climatiques dans les PDSEC des communes. Selon Alkaou Konaté, secrétaire général du Conseil d’administration de SECO-ONG, le programme Benkadi entend soutenir les efforts déjà entrepris par les différentes parties prenantes pour améliorer la résilience de nos communautés vulnérables face aux changements climatiques.

Il s’agit d’abord d’une gouvernance climatique inclusive à travers l’intégration des changements climatiques dans les PDESC ; ensuite, d’amplification des bonnes pratiques de gestion durable des terres et de reforestation comme facteur d’adaptation et d’atténuation aux effets des changements climatiques.

Intervenant dans 24 communes, SECO-ONG, à travers le Programme Benkadi, souhaite poursuivre les réflexions en cours sur les questions climatiques en général et particulièrement celles qui portent sur leur prise en compte dans les politiques et programmes aux niveaux local, régional et national.

Cet atelier cadre avec la politique du gouvernement dans le domaine du changement climatique, a déclaré Ladji Camara, représentant du de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable.

À l’en croire, l’intégration des changements climatiques dans les PDSEC aide le département de l’Environnement dans ses tâches. « Cette activité de plaidoyer va inciter d’autres ONG et partenaires à accompagner notre pays à combattre les effets néfastes du changement climatique », a-t-il commenté.

Il a indiqué que l’adoption d’une politique nationale assortie d’une stratégie nationale de lutte contre le changement climatique prouve la volonté politique de lutter contre les effets du changement climatique au Mali.

Il faut rappeler qu’au Mali, le Programme “Benkadi” du SECO-ONG couvre 24 communes de quatre cercles des régions de Bougouni, Dioïla et Koulikoro.

Abdrahamane SISSOKO

