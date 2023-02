Changements de température au Mali : Causes et conséquences ?

Au constat des températures qui se manifestent dans notre pays, nous avons rencontré Fily Sissoko, prévisionniste à Mali-Météo. Ce dernier a bien voulu nous accorder un entretien sur les causes et conséquences des changements de température au Mali.

Tout d’abord, Fily Sissoko explique les notions de prévision, de température et dégage par la suite une brève tendance des mois de décembre, janvier et février.

“En ce qui concerne cette tendance dans les prévisions, nous avons vu que dans la majeure partie du pays, il ne fera pas très froid, les températures seront tantôt modérées dans certaines régions et il fera un peu plus chaud dans les régions du Nord, notamment à partir de Mopti jusqu’à Taoudéni. La tendance ne sera pas normale dans ces régions-là. Il y aura une hausse légère de température dans ces régions par rapport à la normale climatologique. La normale climatologique, c’est une moyenne de 30 ans, de 1981 à 2010. Dans les régions de Mopti jusqu’à Kayes, la température sera normale”, dit-il.

A en croire les explications de notre interlocuteur, durant la matinée dans ces régions citées, il fera froid dans la journée et la nuit aussi. “Pendant la journée, il fera chaud. C’est quelque chose qui est normal. S’il n’y a pas de couverture dans la journée, le soleil frappe la terre, cette chaleur est emmagasinée par la terre donc pendant la nuit et la matinée, il fait froid”, ajoute-il.

S’agissant des grandes villes comme Bamako et autres où il y a trop activités humaines, notre prévisionniste explique que c’est la somme des activités humaines qui contribuent beaucoup au réchauffement de l’environnement. “Plusieurs facteurs peuvent intervenir : les activités humaines, les constructions et autres facteurs tels que les grandes installations”, précise-t-il.

En ce qui concerne les conséquences du changement des températures, M. Sissoko souligne que l’être humain vit dans un environnement impacté. “Si cet environnement est impacté, forcément l’être humain sera impacté. Comme tout le monde n’a pas la même physiologie, les gens n’ont pas le même impact de l’environnement, donc certaines personnes seront plus susceptibles d’être impactées directement notamment les personnes âgées, les enfants et les gens qui souffrent de maladies respiratoires. Ces personnes sont vraiment vulnérables. Ainsi, à cause du changement du temps tantôt nous avons chaud, tantôt froid, et il y a la poussière aussi qui impacte fortement la respiration et qui endommage la visibilité”.

Pour se protéger, selon M. Sissoko, quand il fait froid, il faut mettre des habits adaptés et quand il fait chaud il faut mettre des habits adaptés aussi. Contre la poussière il faut mettre le cache-nez. Il faut tout le temps aérer les chambres, il ne faut pas s’enfermer dans la maison s’il y a la poussière dehors.

Bintou Djiré

(stagiaire)

Nord du Mali :

Des températures en dessous de 7 à 10°

Depuis mi-janvier, on assiste à une diminution des températures dans les régions du Nord précisément à Gao et à Tombouctou où ces dernières semaines les températures varient entre 7° et 10°C.

Selon les prévisions métrologiques, ces températures connaîtront de légères augmentations comprises entre 13° et 14° à Tombouctou, Gao et une partie de Kidal. Cette diminution des températures a des conséquences sur la population surtout les enfants et les personnes âgées provoquant chez eux la toux, le rhume et des problèmes respiratoires.

Ce phénomène est appelé “phénomène d’Aphélion”, le fait que la terre est plus éloignée du soleil et de se fait nous aurons plus de temps frais avec une chute considérable des températures et des vents allant jusqu’à 18 km/h. D’après les sages des régions cela fait plus de 40 ans que ce phénomène ne se reproduisait pas.

Bintou Djiré

(Stagiaire)

