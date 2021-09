Foncier : L’opérateur économique Hamady kindy Bathily dit Puma expulsé de la forêt classée de la Faya

L’expulsion de l’opérateur Hamady Kindy Bathily dit Puma est intervenue dans l’après-midi du 25 septembre 2021 en application de la loi 10-028 du 12 juillet 2010 dans ses articles 112 et 113. En effet, cet opérateur économique connu sous le sobriquet de «Puma», traîne déjà la mauvaise réputation d’abuser des propriétés coutumiers de terres dans les environs de Bamako. Sa méthode, selon plusieurs témoignages, consiste à acheter les terres à vil prix et de grappiller malicieusement sur les dimensions convenues entre lui et les propriétaires, profitant de l’ignorance de beaucoup d’entre eux. Il se rapporte aussi que certains peuvent se retrouver à la gendarmerie et même jusqu’en prison, en cas de contestation. C’est aussi que son penchant pour le profit foncier l’a vraisemblablement conduit à étendre ses tentacules dans les domaines de la forêt classée de Faya où il ne pouvait San soluté pas se retrouve sans coup de pouce d’agents de l’administration. Après constatation des faits par les hautes autorités, il a été expulsé des lieux sur une décision du Ministre de l’environnement et du Directeur National, exécutée par le conseil juridique du Meadd et la Direction Régionale des Eaux et Forêts de Koulikoro. Sollicité par nos soins, les services du département rassurent que ça sera valable pour toutes les forêts classées de la région de Koulikoro, c’est-à-dire pour ceux qui l’occupent illégalement.

Affaire à suivre

Amidou Keita

Commentaires via Facebook :