Fondation sante environnement : Appel à candidatures pour la promotion et protection de l’environnement

Le ministère de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, en collaboration avec la Fondation santé-environnement, a procédé mardi dernier lors d’une conférence de presse au lancement de l’appel de candidature pour la distinction des acteurs et organisations qui concurrent à la protection de l’environnement et de la santé. Son objectif est de contribuer à la réduction de l’impact des risques environnementaux et des changements climatiques sur la santé.

La Fondation santé-environnement a dans son plan stratégique 2021-2030 retenu l’institution de distinctions comme moyen d’impulser le changement de comportement partout dans la société et notamment en milieu de travail, tant dans le secteur public, privé, association et au sen des municipalités et des communautés.

“Cette distinction a pour but d’encourager les acteurs et les organisations à aligner leur programme sur les politiques et stratégies nationales relatives à la protection de la santé et environnement ; d’amener ces acteurs et les organisations à s’investir dans la protection de la santé et de l’environnement et à s’engager à respecter un ensemble de critères ; les encourager à intégrer les mesures de protection de la santé et d’environnement dans leurs interventions et pratiques”, explique Salif Samaké président du comité de sélection.

Cette première édition concerne pour un départ la zone de Bamako et peut être étendue à toute l’étendue du territoire national. Au total, cinq grandes distinctions sont retenues, notamment : le prix de l’innovation de recherche ou de nouvelle initiative qui consiste à faire une mise en œuvre d’une initiative novatrice au sein d’une collectivité locale dans le cadre de la protection de la santé et de l’environnement.

Le prix jeune Talent est une revitalisation d’espaces verts, de plantation d’arbres et d’embellissement du cadre de vie et de bonne gestion des points d’eau public.

Le prix Média consiste à faire une description détaillée de l’environnement et qui doit faire ressortir avec pertinence l’impact de l’environnement sur la santé. Faire des propositions de comportements à adopter individuellement ou collectivement pour la protection de la santé et l’environnement.

Le prix Action communautaire et celui du genre sont des initiatives ou activités réalisées par une association ou ONG un engagement fort des femmes ou jeunes filles.

Selon le président du comité de sélection, la motivation à postuler pour ces distinctions vise entre autres à : renforcer la crédibilité du postulant, accroître sa notoriété, augmenter sa visibilité, bénéficier d’une opportunité d’accompagnement dans un de ses domaines d’activités dans le cadre de la mise en œuvre du plan d’actions de la fondation santé-environnement.

Pour y participer il faut déposer sa candidature avant le 20 mai prochain.

Aïchatou Konaré

