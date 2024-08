Hivernage/Inondations : 26 nouveaux cas et 7 décès en 10 jours

Ces incidents se sont produits sur la période du 7 au 15 août à l’intérieur du pays et dans le district de Bamako. Ces chiffres portent à 59, le nombre total des cas d’inondations survenus depuis le début de l’hivernage et 15 pertes en vies humaines, selon les conclusions de la 3e réunion du comité interministériel de gestion des crises et catastrophes, tenue le 15 août à Bamako.

Au cours de sa 3e réunion, tenue ce 15 août à Bamako, le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes a fait le point de la situation des inondations au Mali depuis le début de l’hivernage. Un bilan lourd se dresse : augmentation des cas d’inondations, de décès sur l’ensemble du pays et des sinistrés.

En moins de deux semaines, du 7 au 15 août, le Mali a enregistré 26 nouveaux cas d’inondations. Ces catastrophes portent à 59 le nombre total des cas d’inondations survenus depuis le début de l’hivernage. Sont plus touchées le district de Bamako (7 cas), Ségou (6 cas) et Koutiala (4 cas). Sikasso, Kolondiéba, Gao, San, Dioïla, Diéma, Kita ont également enregistré des cas d’inondations durant la même période.

Le comité interministériel a souligné des cas d’effondrement à Mopti (3), Bamako (1) et Koutiala 1 et un cas de vent violent à Nioro.

Ces intempéries ont coûté la vie à 7 personnes durant cette période, a affirmé le comité interministériel. Ces décès ont été enregistrés à Ségou (2) Koutiala (3), Koulikoro (1) et Kita (1). A la date du 15 août, le nombre total des pertes en vies humaines s’élève à 15 morts.

“Ces cas d’inondations ont enregistré un bilan cumulé de 4150 ménages touchés soit un total de 32 068 personnes sinistrées. Quant au district de Bamako, il a enregistré au total 24 cas d’inondations”, selon le comité interministériel de gestion des crises et catastrophes.

Concernant la prise en charge des personnes en détresse, le gouvernement a entrepris des efforts, aux dires du conseil interministériel : il s’agit, entre autres, de la poursuite des opérations de sauvetage et de mise en sécurité des personnes sinistrées ; la distribution de vivres et non vivres à plus 500 ménages à Bla et Bakebougou (Commune de Barouéli) et le curage, l’enlèvement et l’évaluation des déblais de certains collecteurs du district de Bamako.

Kadiatou Mouyi Doumbia

