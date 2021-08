Mali : La Révolution verte en marche !

Nommé à la tête du département de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable, Modibo Koné est en train de traduire en actes concrets, la volonté des plus hautes autorités du pays de transformer le Mali en un vaste périmètre vert afin de contrer l’avancée du désert et d’atténuer les effets du changement climatique si néfastes à notre survie.

C’est aux pas de course que Modibo Koné, Ministre l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable déroule son plan d’actions en matière de protection, d’assainissement de l’environnement et de développement durable. Le temps impartit pour la transition est courte et il n’y a pas de temps à perdre pour un homme qui veut travailler. Modibo Koné est un homme de terrain, travailleur avec assez d’expériences. Ce qui le pousse à se mettre rapidement au service des individus et de la nation.

Le département qu’il a hérité durant la période de la transition, est plein de défis. Il s’agit de contrer l’avancée du désert et d’atténuer les effets du changement climatique. Il s’agit de d’assurer un environnement sain à toutes les populations maliennes et de poser les jalons d’un développement durable en phase avec les objectifs liés à la protection de l’environnement.

Connaissant l’Homme en tant qu’être destructeur, ces défis ne sont pas faciles à relever. Mais le savoir-faire et la connaissance de l’environnement peut amener quelqu’un comme Modibo Koné à avancer sur les priorités du moment.

Présent en fin de semaine passée dans la capitale du balazan (Ségou), le chef du département de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement durable a procédé en compagnie de huit autres membres du gouvernement Choguel Kokalla Maïga à la plantation de plusieurs pieds arbres tout au long des principales artères de la ville de Ségou.

Un acte fort qui traduit la volonté des plus hautes autorités du pays d’inverser la tendance négative en matière de protection de l’environnement. A cet effet, près d’une dizaine de ministres ont tenu à être aux côtés de Modibo Koné pour donner du sens à cette volonté du gouvernement malien, de faire aboutir la révolution verte qui fera du Mali un pays grand protecteur de l’environnement.

Une solidarité gouvernementale qui témoigne cette présence massive des ministres à Ségou à l’occasion de la cérémonie de reboisement des artères de la ville de Ségou et qui réconforte les populations quant à la volonté des plus hautes autorités du pays d’œuvrer pour leur bien-être quotidien.

La détérioration de notre environnement entraine inéluctablement la fin de notre survie. Les arbres améliorent l’air que nous respirons et protègent contre les rayons du soleil. Ils protègent également contre l’érosion du sol.

Le Mali est un pays confronté à l’avancée du désert. Une grande partie de son territoire dans la partie septentrionale, est déjà rongée par le désert. Et cela pourrait devenir irréversible pour tout le pays si nous ne changeons pas d’attitude. Le reboisement est inscrit en lettres d’or dans les annales des différentes politiques et stratégies nationales forestières et permet de contrer l’avancée du désert et d’atténuer les effets néfastes du changement climatique. C’est dans ce cadre que le 15 juillet 2021, le président de la Transition le colonel Assimi Goita a procédé au lancement de la campagne nationale de reboisement dans la forêt classée de Koulouba. Depuis cette date, le ministre Modibo Koné ne dort plus sur ses lauriers. Des arbres sont plantés çà et là ; des curages de caniveaux sont faits ; des latrines sont construites pour éviter la défécation à ciel ouvert signe de maladies diarrhéiques. Bref, l’homme est au four et au moulin avec son équipe et les résultats sont bien visibles.

Il appartient à chaque Malien de veiller à préserver ces acquis et à faire de la protection de l’environnement et du développement durable un objectif primordial. Il en va de notre propre survie et tant qu’être vivant sur terre.

El Hadj Tiémoko Traoré depuis Ségou

