Il s’est révélé au Mali comme «ATT Junior» parce qu’il était devenu une figure incontournable des événements présidés par feu le président Amadou Toumani Touré dit ATT. Mais, ces dernières années, Moctar Coulibaly s’illustre surtout sur le terrain du reboisement et de l’assainissement. Avec son association, «Les Amis de la nature», il multiplie les chantiers à travers le pays avec l’ambition de constituer rapidement une barrière naturelle face à l’avancée du désert au Mali.

«Je compte planter 3 000 pieds d’arbres pour la campagne de reboisement 2023/2024» ! Telle est l’ambition que nourrit aujourd’hui le jeune Moctar Coulibaly, un passionné de la nature qui se bat depuis plusieurs années contre la déforestation qui favorise l’avancée du désert dans notre pays. En matière d’engagement, il a de qui tenir puisqu’il se surnomme «ATT Junior». L’ancien et défunt président Amadou Toumani Touré (2002-2012), le «Soldat» de la démocratie malienne et président de la première transition politique au Mali (26 mars 1991-8 juin 1992), est son idole. «Le lien avec la famille de feu mon idole ATT, c’est l’admiration, la considération et le respect que j’avais pour le Général. Porter son nom est symbole de fidélité à l’homme, au leader et à son image», nous explique Moctar Coulibaly. «Ce que j’aime chez feu le président ATT, c’est son sens élevé de la patrie, la considération qu’il avait pour son prochain, cette volonté de perpétuer le sanankouya (cousinage à plaisanterie) avec ses cousins, notamment les Coulibaly…», précise le fidèle et loyal fan du regretté Général.

ATT s’est distingué comme le «Soldat» de la démocratie. Aujourd’hui, Moctar rêve d’entrer dans l’histoire comme le «Soldat» de l’environnement. «Planter les arbres c’est une manière pour moi de rendre hommage à feu le président ATT, de perpétuer son œuvre et sa mémoire…», souligne-t-il. Et de poursuivre, «en se référant à son programme de logements sociaux, UNE FAMILLE, UN TOIT, je me suis dis que je dois m’inspirer de ses œuvres humanitaires et aussi de son engagement pour la nature pour laisser des traces… Si ATT construit une maison, je me suis engagé à planter un arbre pour chaque famille logée». Sans oublier que, rappelle-t-il, «je suis né un 18 juin, Journée internationale contre la désertification».

Pour les besoins de la cause, il a lancé une association. Aujourd’hui riche de ses 36 membres (au niveau du district et dans les régions), l’association «Les amis de la nature» a été créée en 2003. Ses premiers arbres, Moctar les a planté à l’occasion de l’inauguration du premier lot des logements sociaux à Yirimadio-ATTbougou en 2004. Il s’agit du lot dénommé 1 008 logements suivi des 320 en 2005, des 501 en 2006, des 759 et 330 logements sociaux Sema 1 et 2 sur la route de «Warabathiathio» (feu Seydou Diakité), des 866 logements du Venezuela en guise de cadeau de feu le président Hugo Chavez, des 1 551 et 15 52 logements sociaux en 2011 et 2012…

Quand le soutien de l’Etat n’est pas à hauteur de souhait

«Au total, j’ai planté une centaines de bosquets à travers le Mali et la sous-région, notamment au Sénégal, en Côte d’Ivoire… J’ai planté des arbres même au Congo-Brazzaville», nous confie ATT Junior. Comme on le dit, il ne suffit pas de planter un arbre pour faire œuvre utile, mais il faut aussi et surtout l’entretenir. «Les bosquets sont entretenus grâce à une politique de proximité sociale. Nous confions les bosquets aux bénéficiaires depuis le début de la campagne. Nous menons par la suite des campagnes de sensibilisation pour pousser les habitants à bien prendre soin des arbres car la nature à horreur du vide et celui qui a planté ou entretenu un arbre n’a pas vécu inutile», nous explique le Soldat de l’environnement.

Dans son engagement contre la déforestation Moctar Coulibaly et son association sont soutenus par des partenaires comme l’Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS), la Société de gestion de l’électricité de Manantali (SOGEM), la Caisse nationale d’assurance maladie (CANAM), le mouvement An biko de Batouly Niane, des départements ministériels (Environnement, Jeunesse et Sports, Administration territoriale et Décentralisation, Réconciliation nationale…) et la DAF de la présidence, SAER, ANSE, ONG ASSO, ACI 2000, les directions générales de la Douane, des Impôts et des Domaines… les bonnes volontés. «A titre de rappelle une personne de bonne volonté à financer l’an dernier à Siby un bosquet de 800 pieds de karité entièrement clôturé en grillage sécurisé pour un investissement de prêt de 17 millions francs Cfa», rappelle-t-il.

Pour cet ami de la nature, l’appui de l’Etat n’est pas toujours à hauteur de souhait. «Sincèrement, l’appui de l’État me fait souvent défaut. Chaque année, depuis le mois de mai, j’écris à presque tous les départements ministériels. Mais, cela donne peu de résultat avec toujours les mêmes arguments : contraintes budgétaires, manque de ressources, pas de ligne de crédit… Mais, je me débrouille toujours pour mobiliser de l’argent au profit des services du département qui est le premier bénéficiaire de mes projets de reboisement, il s’agit du ministère de l’Environnement»

Réaliser son ambition n’est pas toujours aisé car, souligne «ATT Junior», «le coût d’une campagne de reboisement s’élève de 5 à 10 millions de francs Cfa». C’est pourquoi il exhorte l’État malien à appuyer les associations actives et sérieuses. «L’Etat peut aussi contribuer à mobiliser les partenaires financiers pour nous soutenir, notamment l’AEDD, la Grande muraille verte, les fonds climat, les fonds arabes…», indique-t-il. En tout cas, le «Soldat» de l’environnement mérite le soutien de l’Etat et de ses partenaires parce qu’il ne l’a pas attendu pour faire ses preuves, pour jouer sa partition dans la lutte contre la désertification au Mali et en Afrique !

Moussa Bolly

Un «Coulibaly» utile à la République

Né le 18 juin 1981 à Kita (alors un cercle de la région de Kayes), marié et père de 3 filles, Moctar Coulibaly est un déclarant en douanes (cours Piger) qui a également suivi plusieurs formations en informatique, en développement humain, sur le VIH/Sida…Il a surtout une vie associative assez dynamique. Membre de la Commission nationale d’organisation du Cinquantenaire et de l’Association des natifs de Bamako (ANABA), il a servi dans les équipes de campagne du président Abdoulaye Wade (2012) et de Denis Sassou N’Guesso en 2016.

Très engagé, Moctar a aussi milité au sein du Front pour la République et la démocratie. Tout comme il a siégé dans la commission chargée de l’organisation du retour des réfugiés maliens au Burkina Faso, en Mauritanie et au Niger. Ce fervent écologiste préside aussi l’Association des jeunes dynamiques pour le soutien aux actions des chefs d’Etat africains et il est membre actif de «Coulibaly Ton».

C’est un passionné de musique, de sport, de voyage et de lecture qui, depuis des années, se bat farouchement pour reverdir le Mali, le plus souvent avec les moyens du bord. Si le regretté Amadou Toumani Touré dit ATT était toujours parmi nous, il l’aurait sans doute classé parmi les «Coulibaly» les plus utiles à la République !

M.B

