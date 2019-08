Le cercle d’Anderamboucane et les villages environnants, dans la vallée d Azawagh, région de Ménaka, ont enregistré, le 15 août dernier, une importante quantité de pluies estimée à plus de 110 mm. Un tel niveau de pluie, qui s’abat rarement sur cette localité, ne pouvait qu’engendrer d’énormes dégâts matériels. En effet, ce sont plus de 150 concessions qui se sont écroulées faisant de plusieurs familles des sans-abris et causant des pertes de bétails et de vivres.

Pour l’instant, les familles sinistrées à la suite de cette pluviométrie inhabituelle n’ont bénéficié d’aucune assistance, à part le soutien des autorités politiques et administratives locales.

En tout cas, dans cette région en proie à l’insécurité, où les conditions de vie sont déjà précaires, un tel drame doit susciter une forte chaîne de solidarité humanitaire en vue de venir en aide aux populations sinistrées, majoritairement des femmes et des enfants.

Correspondance particulière

Commentaires via Facebook :