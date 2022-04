Les journées étant longues et chaudes, chacun doit obligatoirement s’hydrater et s’alimenter correctement surtout pour les fidèles accomplissant le 4è pilier de l’islam. Docteur Seydou Bah nutritionniste nous confie quelques recommandations.

D’après la météo, les températures en ce mois d’avril seront comprises entre 30 à 41 degrés. L’alimentation doit s’adapter aux variations des facteurs climatiques. Et le ramadan est une période de forte modification sur les comportements alimentaires et les habitudes de vie chez les musulmans.

Pendant ce mois il faut donc maintenir les 3 repas de la journée : le matin, à la rupture et deux ou 3 heures après la rupture. Tout en mangeant quelque chose de consistant en choisissant les aliments essentiels. Pour une bonne santé, il est conseillé les aliments sains en évitant des aliments copieux et huileux.

Pour mieux accomplir ce 4è pilier de l’islam, Dr. Bah conseilles de boire au minimum 1,5l d’eau par jour de façon standard chez une personne en bonne santé. Et 2l d’eau par jour chez les femmes enceintes. Il est surtout préférable de diversifier les menus avec une plus grande assiette de fruits et légumes. Privilégier les produits locaux par rapport aux aliments transformés qui sont pauvres en fibres alimentaires, éviter les boissons sucrées et énergisantes surtout à l’aube.

Prendre avec précaution le « kinkéliba » pendant la rupture du jeûne (Iftar) car il peut baisser la tension artérielle rapidement, réduire les aliments riches en matières grasses et les fritures. Manger lentement et de façon adaptée en fonction de vos besoins.

Eviter de se coucher immédiatement après les repas du soir. Respecter les conseils des personnels de santé par rapport aux pathologies chroniques (diabète, hypertension artérielle, …) ou à l’état physiologique (ex. la grossesse). L’organisme s’habitue avec une phase d’adaptation puis une phase d’équilibre, si le rythme d’activité est modéré, le jeûne est généralement bien supporté.

Pour mener à bien cette période, il est conseillé d’opter pour les habits en coton qui apportent fraîcheur et douceur au corps, tout en donnant constamment de l’eau aux enfants et aux personnes âgés en les protégeant du soleil.

Aïchatou Konaré

Commentaires via Facebook :