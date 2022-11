Le Ministre de l’Environnement, de l’Assainissement et du Développement Durable, Modibo Koné, a présidé le 03 novembre 2022 au Parc national, la cérémonie d’ouverture de la rencontre consultative en préparation de la COP 27. Cette COP porte sur la restitution des résultats des travaux de la Conférence internationale des Nations Unies sur l’Environnement humain « Stockholm +50 » tenue les 02 et 03 juin 2022. Elaborer un plan d’investissement à la COP27 en Egypte était l’un des principaux résultats attendus de ces deux jours de rencontre.

L’objectif de cet atelier vise à partager les recommandations de la conférence Stockholm+50 avec les acteurs ayant participé à l’élaboration du rapport de la consultation nationale afin de voir les synergies avec les recommandations de la conférence et de pouvoir proposer des actions concrètes, développer une feuille de route et un plan d’action pour la mise en œuvre des recommandations des consultations nationales et de la conférence Stockholm+50 afin d’engager les acteurs nationaux et le niveau politique dans ce processus, partager les programmes prioritaires identifiés par le Mali dans le cadre de l’initiative AA et échanger sur les prochaines étapes.

Le représentant du ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, Mamadou Sodogogo, s’est réjoui de la tenue de cette rencontre qui est le fruit d’un processus inclusif avec l’implication de toutes les parties.

Le Représentant du Royaume-Uni, Ilyas Malek, a souligné que le changement climatique a déjà un grand impact tangible sur les déplacements, la pauvreté et le conflit au Mali. C’est pourquoi, le Royaume-Uni reste déterminé aux cotés du Mali, en menant une action climatique qui permettra la croissance économique, l’adaptation, la restauration des terres et la réduction de la pauvreté.

Oumar Tamboura du PNUD a salué l’engagement des autorités de la transition, notamment le ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale et le ministère de l’assainissement et du Développement durable, pour leur leadership dans la conduite des questions sur l’environnement et le changement climatique.

Le ministre Modibo Koné dira que le gouvernement, soutenu par le PNUD, a décidé de tenir cet atelier pour répondre aux recommandations faites aux pays après la conférence, à savoir élaborer et partager des plans d’activités post-Stockholm. « Pour le Mali, il s’agira d’exécuter les activités dudit plan d’ici la fin de l’année 2022. Par ailleurs, l’adaptation constitue une priorité des pays en développement et plus particulièrement des pays d’Afrique les moins avancés dont le Mali, plus vulnérables aux effets des changements climatiques comme le stipulent les articles 4, 5 et 9 de la Convention et les articles 7, 9, 11 et 18 de l’Accord de Paris ».

Le Mali a ainsi été sélectionné comme l’un des 15 pays-pilotes pour développer l’initiative ‘’Adaptation Accelerator’’ dont l’objectif est d’aider les pays dans le processus de priorisation des actions d’adaptation telles qu’identifiées dans les plans nationaux d’adaptation (PAN) et/ou les composantes d’adaptation des contributions déterminées au niveau national (CDN).

