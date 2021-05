Braquage à mains armées à Sikasso : Cinq membres de la bande dans les mailles du 10ème arrondissement

Après quelques moments d’accalmie, en tous cas du point de vue de plusieurs observateurs, les bandits de grands chemins ont, semble-t-il, repris leur activité criminelle. Fête de ramadan oblige ! Dans leur mission de sécurisation des personnes et de leurs biens, les hommes du Commissaire divisionnaire de police Fanta Koné en charge du Commissariat de police du 10ème arrondissement de Bamako viennent de réaliser une véritable prouesse à travers l’arrestation de cinq redoutables braqueurs qui coupaient le sommeil aux paisibles citoyens.

De sources policières, le samedi 17 avril 2021 aux environs de 15 heures, le Commissariat de Police du 10ème arrondissement a été renseigné par un informateur anonyme de la présence de H.K à Sénou Hèrèmakônô (commune VI du district de Bamako), principal auteur d’un braquage commis en bande organisée dans la capitale du Kénédougou, dans la nuit du 09 avril 2021.

Aussitôt, les éléments de la Brigade de recherches se sont rendus les lieux indiqués. Sur place, ils ont effectivement trouvé H.K en train de savourer certainement les butins d’un précédent braquage. C’est ainsi qu’il a été cravaté.

Conduit au Commissariat pour les besoins de l’enquête et interrogé sommairement, il a reconnu les faits à lui reprochés, passant ainsi aux aveux. Il a cité les noms de ses complices qui sont au nombre de neuf. Et de préciser que certains de ses complices dont les nommés C.G, A.D, O.M, M.K, G.C, S.S et Balla, sont présentement à Bamako, précisément dans les quartiers de Sangarébougou, Banconi, Bakaribougou et Sikoroni.

Déterminés à tirer cette affaire au clair, les limiers du Commissariat de police du 10ème arrondissement ont mené des investigations dans ces différents quartiers qui ont permis de localiser et épingler quatre d’entre eux.

Interrogés à tour à tour, ces derniers ont sans détour reconnu avoir participé au braquage de la nuit du 09 avril 2021, commis aux environs de 20 heures au marché Médine à Sikasso. Et de poursuivre qu’ils ont soutiré à leur victime plus 10 millions Fcfa puis emporté son véhicule de marque Toyota Venza, couleur noire, immatriculé BM-1171-M3.

Selon eux, après le partage du butin, chacun a empoché la somme de plus d’un million de nos francs. Ils ont ensuite laissé entendre que le véhicule de la victime était à la disposition des nommés H.K et C.G et ceux-ci l’ont abandonné au niveau de l’intersection de la RN7 et la route de Sélingué.

Une perquisition effectuée au domicile du nommé M.K au quartier Bakaribougou a permis à l’équipe de la Brigade de recherches du 10ème arrondissement de découvrir un Pistolet automatique (PA) de marque Norinco, avec un chargeur garni de 15 cartouches, un couteau, des produits psychoactifs et des talismans.

Aussi, les recherches ont permis de retrouver la victime qui avait déjà effectué le déplacement de Sikasso à Bamako. Il ressort de son audition que les malfrats l’ont trouvé dans son bureau au marché de Médine à Sikasso où ils l’ont braqué avec une arme et emporté une somme de plus 11 000 000 Fcfa, quatre téléphones portables dont deux appartenant à un visiteur et son neveu, présents au moment de la forfaiture. Après l’opération, les braqueurs les ont ligotés, muselé et fermé la porte à clef, avant de disparaître avec son véhicule de marque Toyota Venza. Il ajoutera que son véhicule a été retrouvé trois jours plus tard au niveau de l’intersection de la RN7 et la route de Sélingué.

Il convient de signaler que les recherches sont en cours en vue de retrouver les nommés Balla, S.S et G.C toujours dans la nature. Déférés devant le Parquet de la commune VI du district de Bamako aux fins de droit, les nommés H.K, C.G, A.D, O.M et M.K ont tous été placés sous mandat de dépôt. Ils méditent désormais sur leur sort entre les quatre murs de la Maison centrale d’arrêt (MCA) de Bamako.

Boubacar PAÏTAO

