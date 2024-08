Les hommes du commissaire divisionnaire de police Sékou Mané, en charge du commissariat de police de Sogoniko ont démantelé, le 18 juillet 2024, un réseau de trois individus spécialisés dans la production de faux documents administratifs. Les investigations ont permis la découverte et la saisie d’une quantité importante de documents administratifs contrefaits.

De sources policières, depuis quelques temps, les limiers de Sogoniko avaient initié une vaste opération pour démanteler les différents réseaux de confection de faux documents administratifs causant des pertes énormes à l’économie du pays.

C’est ainsi qu’ils ont procédé, le jeudi 18 juillet dernier, à l’arrestation de trois individus spécialisés dans la fabrication de faux documents administratifs. Celle-ci est intervenue lors d’une ronde de la Brigade de recherches de l’unité sus-indiquée, dirigée par l’adjudant Boubacar Sissoko, au cours de laquelle deux individus porteurs de colis suspects ont été interpellés aux alentours d’une station à Faladié. C’est en voulant connaître la nature desdits colis que les limiers sont tombés sur des extraits d’actes de naissance, des livrets d’état civil en quantité importante.Conduits au poste, les mis en cause ont déclaré être imprimeur et livreur desdits documents, œuvrant pour un individu qui travaille dans une mairie. Poursuivant les investigations, les limiers sont parvenus à interpeller ce dernier. Une fouille de son véhicule et des perquisitions opérées dans leurs domiciles ont permis la découverte et la saisie des certificats de vie collective, de tutelle, de non opposition, de non remariage, de consentement des parents, de non divorce et non séparation de corps, des attestations de dépendance économique, des procurations, des copies de retrait de plaintes, des attestations de charge enfants, des copies de déclaration sur l’honneur, des actes d’individualité, tous vierges, signés et cachetés. Aussi, les enquêteurs ont retrouvé des plaques d’impressions et autres accessoires servant à contrefaire les documents sus-cités, des vignettes d’engins à deux roues, des tickets de marché de certaines communes rurales, des copies littérales d’actes de naissance vierges, des copies littérales d’actes de mariage, des copies de carnet de famille, des copies de mandat de paiement, des bons de caisses, des certificats de vie individuelle et ainsi que des certificats de décès.

Présentés à la justice, ils ont été placés sous mandat de dépôt et l’enquête reste ouverte afin d’interpeller d’éventuels complices. Ainsi, le commissaire divisionnaire de police Sékou Mané a saisi l’occasion exhorter la population à plus de vigilance et de collaboration en dénonçant tout acte suspect.

Boubacar Païtao

