Il poignarde à mort son camarade qui voulait l’aider à se défaire de ses idées “noires“. Un jeune homme de 19ans tue son camarade âgé de 18ans à Sogoniko.

“J’ai envie de tuer quelqu’un ! “, ainsi s’adressait le jeune Makan Soumaré à son camarade Bourama Berthé. “Et pourquoi donc ? “, lui demande-t-il. “Pour laisser ma trace et mon nom dans le monde afin que mon existence ne soit pas vaine“, répondit-il. Et ajouta qu’il ne renoncerait pour rien au monde à son projet macabre. “Le regret, dit-il, c’est pour la tombe !“.

Le 26 juin dernier, vers 11 heures, c’est avec une envie pressante de tuer quelqu’un, n’importe lequel, que Makan Soumaré avait quitté chez lui à quelques pâtés de maisons leur domicile pour se rendre chez son camarade Bourama Berthé. Ce dernier n’adhéra pas à son projet. Alors s’engagea une discussion entre les deux. Makan insulta grossièrement son camarade Bourama, chose qui suscita une violente altercation.

Alors, armé de deux poignards, communément appelé “Six”, Makan Soumaré asséna avec force un premier coup dans la poitrine de sa victime. La lame s’enfonça profondément dans la cage thoracique au point d’être coincée entre les côtes de la victime. Et en voulant le retirer, c’est seulement le poignet qu’il parvint à récupérer. Ayant ainsi perdu la lame dans le corps et la chair de sa victime, l’assassin se servit de son second poignard et le planta de nouveau dans la poitrine du malheureux mortellement atteint pour la deuxième fois consécutive.

Ayant atteint son objectif, l’assassin tenta alors de s’échapper en prenant la fuite. Malheureusement pour lui, un taximan de passage, alerté par les cris de sa victime, décida de lui porter secours. Par la force de ses bras (le taximan était un gros bras), il parvint à maitriser l’assassin jusqu’à l’arrivée des voisins et de la police. Malheureusement, Bourama avait succombé à ses blessures avant l’arrivée des secouristes.

Sira Diarra

Commentaires via Facebook :