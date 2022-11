Dimanche vers 15h00, des dizaines de personnes, dont certaines étaient encagoulées, ont cherché la confrontation avec les forces de l’ordre, dans le centre-ville de Bruxelles, où de nombreux supporters de football étaient présents après le match de football Belgique-Maroc. L’équipe nationale marocaine a remporté la rencontre, qui avait lieu dans le cadre de la coupe du monde de football au Qatar. Des feux d’artifice ont été tirés, des projectiles ont été lancés, des objets, notamment un conteneur à l’intersection du Boulevard Lemonnier et de la rue de Woeringen, ont été incendiés, et du mobilier urbain et des véhicules ont été dégradés.

Par ailleurs, une journaliste de la RTBF a été blessée au visage par des feux d’artifice. La chaîne publique a annoncé, dimanche soir, qu’elle déposera plainte. Également, un véhicule des pompiers de Bruxelles a été endommagé. “Une de nos ambulances a été caillassée à hauteur du boulevard Lemonnier”, a expliqué dimanche soir Walter Derieuw, porte-parole des pompiers de Bruxelles. “Il y a des dégâts à la carrosserie, aux rétroviseurs et aux phares. Heureusement, l’équipage est indemne et il a pu bénéficier, sur place, de l’appui des forces de l’ordre”, a-t-il poursuivi. “Nous trouvons incompréhensible et kafkaïen que les services de secours doivent s’appuyer sur la police pour travailler en toute sérénité et en sécurité”.