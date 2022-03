Le mardi 1er mars dernier, les éléments du 3ème Arrondissement ont effectué une descente dans une famille à Bagadadji dans le cadre de l’opération Tourbillon ou encore ‘’Founou Founou’’. Cette descente a porté ses fruits, car elle a permis de mettre la main sur un trafiquant de drogues du nom d’I.T dit ‘’Yaye’’, appréhendé en possession d’une quantité importante de drogues dures, qu’on appelle Cailloux et Off. Après avoir été présenté au Parquet de la CII, il a été placé sous mandat de dépôt le mercredi 2 mars 2022.

Faut-il le rappeler, l’opération ‘’Tourbillon’’ consiste à lutter contre la vente et la consommation des stupéfiants et des produits illicites en Commune II du District de Bamako. Elle a été lancée, il y a des années, par l’ancien Commissaire Principal du 3ème Arrondissement Sadio dit Konon Tomoda. Ainsi, c’est dans le cadre de cette même opération que les hommes du Commissaire Amadou I. Balobo Maïga ont fait une descente dans une famille à Bagadadji d’où le trafiquant ‘’Yaye’’ âgé de 20 ans a été arrêté en possession des drogues dures dénommées ‘’Cailloux et Off’’.

A son interrogatoire, il dit reconnaître les faits à lui sont reprochés. Comme alibi, selon lui, il y a quelques semaines de cela, suite à des malentendus, certains dealers de drogues dont il s’est mis à citer les noms (trois personnes) avaient agressé son jeune frère Y.T à l’aide des couteaux. Puisqu’il s’agit d’une question de voisinage, explique-t-il, ils ont essayé de trouver une solution à l’amiable. « Pour ce faire, nous avons demandé aux concernés de prendre en charge les frais médicaux de mon jeune frère. Dans un premier temps, ils avaient accepté. Mais par la suite, ils ont catégoriquement refusé. Pire, lorsque nous réclamons les frais de soins, ils ne font que proférer des injures graves à notre égard » a expliqué Yaye. Avant de déclarer qu’ayant aperçu ces derniers, le 1er mars dernier vers 7h, en train d’écouler leurs produits au ‘’Milieu’’ de Bagadadji, il a profité de leur occupation pour donner des coups de bâton à l’un d’entre eux. « Il a laissé tomber ses drogues avant de prendre la fuite. Alors, je me suis emparé de ses produits composés d’Off et de Cailloux. Du coup, lorsque j’ai voulu rebrousser chemin, j’ai été surpris de voir les éléments du Commissariat de Police du 3ème Arrondissement qui m’ont interpellé pour me conduire à leur service. Pour les besoins d’enquête, ils ont également saisi les drogues qui se trouvaient en ma possession » a affirmé le présumé-accusé.

Néanmoins, ces dires de I.T ne se sont pas fondés car, d’après notre source policière, lors de son interpellation, il n’y avait que lui seul au ‘’Milieu’’. Et que cette déclaration ne peut qu’être trompeuse.

En conséquence, pour détention et vente de stupéfiants I.T dit ‘’Yaye’’ a été transféré à la MCA le mercredi 2 mars 2022, soit le lendemain de son arrestation et les investigations sont menées pour capturer les personnes citées par lui.

Par Mariam Sissoko

