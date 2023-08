De sa profession de ferrailleur à sa mutation au voleur dans les chantiers, il n’y avait qu’un seul pas que le nommé OD a allègrement franchi. Raison pour laquelle il doit incessamment comparer devant les juges du Tribunal de Grande Instance de la Commune III du District de Bamako pour répondre de ses actes. A environ 18 ans seulement, ce garçon connu par ceux qui l’ont côtoyé comme un ferrailleur, avait en réalité une autre corde à son arc.

Il s’était mué en véritable voleur dans les chantiers des maisons. Pis, OD n’hésitait pas à les réaliser ses actes délictueux dans les chantiers où lui même était employé. D’où toute la facilité pour lui d’accéder à ses butins, notamment les fils électriques et les carreaux et autres objets qu’il pouvait facilement écouler sur le marché noir. Ce garçon aura vécu ainsi durant une longue période au cours de la quelle il semble avoir fait de nombreuses victimes parmi les propriétaires de chantiers dans lesquels lui même était généralement employé à Koulouba. Chaque a choisi une fin, dit on.

L’indélicat ouvrier a finalement été découvert, coincé et pris à la suite d’une de ses opérations. Il a finalement été conduit dans les locaux du commissariat de police sus cité, que dirige le Commissaire Divisionnaire Santigui Kamissoko. Son dossier a finalement été renvoyé chez les juges.

Technique quasi imparable

C’était un dimanche dans un des multiples chantiers de Koulouba. Ce chantier, selon nos sources, appartenait à un porteur d’uniforme. Cet homme avait engagé plusieurs ouvriers dont OD qui travaillait sur son chantier en qualité de ferrailleur. Le patron des lieux savait tout, sauf que parmi ses ouvriers que lui même avait engagé, il y’avait un véritable voleur. Ce garçon avait une stratégie de vol classique qui lui permettait de durer dans la commission de son acte sans que quelqu’un puisse le découvrir un jour.

Du moins sauf par malchance. Dans la pratique, il travaillait dans les chantiers pendant la journée. Entre temps, il ciblait ses butins avant de revenir à la nuit tombée pour de les faire disparaître ni vu ni connu. Puis il les écoulait au marché noir pour empocher son argent. D’où cette idée des limiers qui ont traité son dossier, selon laquelle « ce voleur avait une technique presque imparable ». Cette façon de faire était devenue de la routine chez cet individu qui avait fait de nombreuses victimes dans le milieu des propriétaires de chantiers dans le quartier précédemment cité. Pendant un bon moment, personne n’a pu suspecter en c jeune homme un voleur. Cela a duré un bon moment jusqu’au jour où la chance l’abandonne.

Le jour des faits donc, comme il en avait l’habitude, il avait travaillé pendant la journée et avait déjà ciblé ses butins. A la nuit tombée, il a regagné le même endroit. Une fois sur place, il n’aura pas de difficulté à accéder au chantier dont il connaissait les pièces et les pièces comme la paume de ses mains. Très facilement il s’est dirigé vers l’endroit où les carreaux et fils électriques sont entassés.

En l’absence de toute âme qui y vive, OD s’est emparé de ces objets. Puis il a disparu dans la nuit noire avec son butin, comme s’il n’avait jamais passé par là. Pour cette première fois, les choses se sont bien passées pour lui. Il a très rapidement vendu son butin et un empoché son argent sans grand problème. Ce jeune homme est un voleur qui semble être avide d’argent. Les choses auraient pu s’arrêter là s’il n’avait pas tenté de revenir dans le même chantier pour commettre les mêmes infractions. Et cela, en seulement quelques heures d’intervalle.

C’est comme cela qu’il est revenu vers les environs de 14h/15h sur le même chantier pour le même but. Une fois encore, il a facilement pu accéder au chantier. Il était seul face à ses butins certes, mais il savait tout sauf que d’autres personnes pouvaient se trouver dans l’enceinte du chantier. Totalement rassuré, il s’est emparé d’un rouleau de fils électriques entassés dans un coin.

Une posture suspecte

Comme par malheur pour lui, cette fois-ci, il a été surpris par ceux qui ont été identifiés plus tard comme étant des proches du propriétaire du patron des lieux. Même si certains de ces derniers le connaissaient de vu, le fait qu’ils l’ont surpris dans une posture suspecte, cela a réveillé leurs soupçons. Ils lui ont demandé de leur expliquer les raisons de sa présence sur place, surtout un dimanche. Au lieu de répondre, le jeune homme a préféré prendre la tangente pour s’échapper. Ils l’ont pourchassé et sont parvenus à le coincer pour le prendre.

Quelques minutes d’échange entre le suspect et ses poursuivants ont convaincu ces derniers de comprendre les vraies intentions du jeune homme. Ils l’ont directement conduit dans les locaux du commissariat de police de Koulouba.

Là, chef de la brigade de recherches (BR), l’adjudant Yacouba N’Tji Diarra dit « l’épervier » et ses éléments se sont chargés de la suite. Ainsi, OD a reconnu les faits qui lui sont reprochés.

Les enquêtes qui s’en sont suivies ont révélé que ce ferrailleur d’un autre genre est en réalité un malfrat aguerri. Il avait dans son viseur les chantiers de construction de Koulouba et ses environs. Avec toutes ces preuves, les policiers n’avaient plus de raisons de s’éterniser avec son dossier. Ils l’ont diligenté pour le renvoyer au parquet du Tribunal de Grande Instance de la Commune III du District de Bamako.

Tiedié DOUMBIA

