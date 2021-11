Faits divers : La vieille Kadiatou a mordu sévèrement sa belle-fille

La relation belles-filles et leurs belles-mères a toujours été tendue chez nous au Mali. Souvent, des divorces peuvent en découdre si les deux dames n’arrivent pas à se comprendre. Le cas que nous relation est loin d’être une fiction, elle est d’une extrême cruauté, car une belle-mère est arrivée jusqu’à avaler la chair humaine de sa belle-fille crue.

Mariam est l’épouse du fils de Kadiatou depuis plus de 6 ans. Un couple apparent heureux qui vivait la maman de l’époux. Tout semblait être rose jusqu’à l’arrivée de Assitan, la fille chérie de Kadiatou qui se trouve divorcée Asssitan. Depuis son retour en famille, elle est toujours en conflit avec sa belle-sœur, au point que certains se demandaient si c’est Mariam qui est à la base de son divorce. Le conflit perdure malgré l’intervention du mari de Mariam et plusieurs voisins. Un beau matin, Assitan et Mariam ont commencé comme d’habitude leur querelle de femme. Le mari de Mariam et ses voisins sont intervenus pour calmer l’ardeur de des deux. Lorsque les choses sont rentrées dans l’ordre, le mari de Mariam est allé à ses occupations. Mariam, assise tout bonnement devant la cuisine, a été surprise de revoir Assitan encore la bastonner. Coriace qu’elle est, Mariam a pu se défendre en renversant Assitan. Lorsque Kadiatou a vu que sa fille chérie est par terre et que Mariam est en train de la frapper, celle-ci est allée mutualiser ses efforts à celle de la fille. Par la suite, Kadiatou a mordu l’avant-bras de sa belle-fille. C’est ainsi que Mariam a retenti un cri qui ne laisse personne indifférente. Les voisins venus en catastrophe au secours ont vu un morceau de la chair crue dans la bouche trempée de sang de Kadiatou. À la surprise des voisins, Kadiatou, mangeait la chair qui était dans sa bouche et elle a ensuite avalé au su et au vu de tout le monde. Décidément la chair que Kadiatou a mangée provient de l’avant-bras de Mariam. Joint au téléphone par un de ses amis, le mari de Mariam s’est vite dépêché pour amener sa femme à l’hôpital pour des soins. L’affaire est portée devant la gendarmerie à la demande des médecins. Ces derniers n’ont pas voulu touché à la blessée jusqu’à ce qu’elle amène une autorisation des forces de l’ordre. Après les premiers soins les gendarmes ont arrêté Kadiatou et sa fille qui se trouvent aujourd’hui en prison. Le mari de Mariam dépassé par les évènements utilise la photo de la blessure de sa femme comme profil des réseaux sociaux afin de ne pas oublier la cruauté de sa famille. Les questions que bon nombre de personnes se posent est de savoir comment Kadiatou a pu manger la chair crue de sa belle-fille ? Est-ce par méchanceté ? ou parce que c’est une sorcière ? voici entre autres questions qu’on arrive pas à trouver une réponse pour l’instant. Mais en attendant, Mariam est allée dans sa famille paternelle pour un séjour qui lui permettra de mettre de l’ordre dans ces idées. Ce départ de Mariam de son foyer a été fait par consentement avec son mari.

Nous y reviendrons pour la suite

Bissidi Simpara

