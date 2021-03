Tant qu’il y a la vie, les surprises ne manqueront pas. Un adage qui sied à l’histoire de FT qui accompagnait sa mère malade à l’hôpital. FT qui est censée informer les autres parents du décès de sa mère est à son tour informée 3 jours après.

Lorsqu’une personne tombe malade, un proche l’accompagne à l’hôpital. Généralement la personne la mieux indiquée est l’enfant du malade. Le choix de l’enfant n’est pas fortuit car il s’agit de chercher la bénédiction. L’histoire que nous allons relater est loin d’être une science-fiction. Lorsque M.D, une sexagénaire est tombée malade, cette dernière a demandé service à son beau-fils. Le service demandé était relatif à l’autorisation de FT, la fille de (MD) à accompagner sa mère à l’hôpital durant son traitement. Un service accordé, FT a abandonné momentanément son foyer. Elle s’occupait de sa mère convenablement. Un jour, lorsque FT partait à la pharmacie à la recherche des médicaments de sa mère, MC brancardier de son état a essayé de draguer FT. A force d’insister, FT a fini par accepter les avances de MC. C’est ainsi qu’une histoire d’amour sans merci commence entre les deux jeunes à l’allure de celle de Roméo et Juliette. FT ne pouvait plus faire une seconde sans pourtant voir ou appeler son amant. Elle a vite oublié qu’elle est mariée et mère de 3 enfants. Lorsque MD a besoin de sa fille la nuit, celle-ci était introuvable. Elle se trouvait généralement dans le bras de son amant dans la salle dédiée au brancardier. L’on ne sait même pas entre ces deux personnes, qui est la plus amoureuse car MC ne voulait plus descendre du service. Il disait à ces collègues de rentrer à la maison et que lui seul va rester pour faire le boulot. Tout cela, pour être tranquille avec la femme d’autrui. Selon notre source, FT faisait souvent des jours sans aller voir sa mère. Ce sont les accompagnatrices d’autres malades qui rendaient service à MD. Le jour fatidique est arrivé. MD a rendu l’âme. Durant 3 jours, sa fille était dans les bras de son amant et n’était au courant de rien. Ce sont les accompagnateurs des malades qui partageaient la chambre avec MD qui ont pris son téléphone pour informer les parents de MD. Après les funérailles, le mari de FT et les autres parents se sont investis à sa recherche. C’est ainsi qu’ils ont retrouvé FT dans la salle des brancardiers. Interrogée, elle dit qu’elle est sur le chemin d’aller acheter les médicaments de sa mère. Le mari l’a informée de la mort de sa mère. Le mari qui n’en revenait pas a décidé d’introduire les dossiers de divorce. Le divorce consommé, l’on ne sait pas si son amant se mariera avec elle. Affaire à suivre…

Bissidi SIMPARA

Source : L’Alerte

