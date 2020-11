L’Hôpital du Mali ne travaille pas depuis ce lundi matin. Le personnel est en colère. A l’origine, une agression perpétrée sur un agent de santé par un militaire, qui serait un élément du Comité national pour le Salut du peuple.

Tout est parti d’une jeune dame, un peu zélée, venue pour un prélèvement pour le test Covid-19. Entrée dans le bureau de l’agent de santé, elle refuse de s’asseoir sur la chaise avant que celle-ci ne soit nettoyée. « On ne m’a pas donné les moyens pour essuyer la chaise à chaque fois que quelqu’un arrive », a retorqué l’agent de santé. C’était la réponse à ne pas donner. La jeune dame sort du bureau, et appelle le militaire (qui est-il pour elle ? Nous l’ignorons pour l’instant).

Venu en trombe, le militaire demande à l’agent de s’exécuter, sans quoi personne d’autre ne sera prélevé. Au regard du ton de plus en plus menaçant du militaire, l’agent de santé se refugie dans son laboratoire, en entendant que le militaire se calme. Mal lui en a pris. Se sentant fort et intouchable face un civil, sans doute pour impressionner la jeune dame, il suit le laborantin dans son labo. Il le boxe jusqu’à fendre son front.

Les faits ont été rapportés par un agent de l’Hôpital du Mali. A ces dires, une enquête a été ouverte. La police judiciaire a pris le dossier en main. A suivre !

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

