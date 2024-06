Le Commissaire principal de police Drissa Samaké en charge du Commissariat de police de Boulkassoumbougou et ses hommes ont successivement interpellé dans deux affaires différentes, sept présumés braqueurs, les 12 et 13 juin 2024, en saisissant trois motos de provenance douteuse, deux paires de rangers et une manchette.

Selon nos indiscrétions, la première interpellation a eu lieu à la suite d’une plainte d’un individu victime de braquage au cours duquel il a été dépossédé de sa moto taxi, dans la nuit du 11 juin dernier à Souleymanebougou. Ainsi les éléments de la Brigade de recherches ont pu localiser et interpeller le mis en cause le jour suivant, en possession de ladite moto à Bakaribougou. Par la suite, quatre autres individus ont été interpellés en compagnie de l’auteur des faits. Ainsi, deux paires de rangers et une machette ont été saisies au cours de l’opération.

Toujours selon nos sources, en ce qui concerne la seconde interpellation, c’était au cours d’une habituelle ronde, le 13 juin dernier, que les éléments ont coïncidé avec un cas de vol de moto “Jakarta” perpétré par deux individus à Konatébougou.

Les malfrats, ayant aperçu les policiers ont pris la tangente. Mais l’engagement des hommes a permis de les interpeller en possession de deux motos et les conduire au poste.

Au total, trois motos dont deux Jakarta, un TVS, deux paires de rangers et une machette constituent le butin saisi par les limiers qui restent engager à lutter contre la criminalité sous toutes ses formes.

Quant aux mis en cause, au nombre de sept, ils seront mis à la disposition de la Justice à l’issue de l’enquête préliminaire.

Notons aussi que parmi eux figurent deux récidivistes connus des archives de la police et ayant déjà fait l’objet de déferrement devant la Justice.

Boubacar PAÏTAO

