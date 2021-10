Quinzambougou, commune II du district de Bamako : Un indien se donne la mort par pendaison pour éviter l’humiliation !

Le fait s’est produit dans la journée du 15 septembre dernier à Quinzambougou en CII. Un indien, représentant une société de fabrication de thé au Mali dénommée ‘’ Meri Chaï’’, du nom A.S, âgé de 30 ans, s’est suicidé dans son appartement près de l’école OPAM. Selon notre source policière, à travers une lettre qu’il a rédigée avant l’acte, le motif est qu’A.S avait puisé dans la caisse de la société qu’il représentait ici pour aider un de ses compatriotes dans le but d’accorder du crédit à celui-ci. Qu’ayant appris l’arrivée à Bamako de son patron pour un contrôle, le défunt s’est donné la mort car son compatriote a disparu avec le dû de la société. Il a préféré la mort à l’humiliation !

La journée du 15 septembre 2021 à Quinzambougou a été marquée par cet acte suicidaire commis par cet indien, A.S, travaillant pour une société indienne de fabrication et de commercialisation de thé de marque ‘’Meri Chaï’’ implantée en Inde. Son corps a été découvert par la police dans la même journée, les pieds nus, dressé en vertical sur son lit, le cou passé entre un drap qui était accroché au ventilateur du toit.

A cause de son intégration facile au voisinage de son vivant, cette action de la part du défunt a surpris plus d’un dans son quartier (Quinzambougou). En effet, selon le témoignage du voisinage, A.S a été toujours calme et sans problème depuis son arrivée au quartier.

En outre, avant de se pendre, le défunt avait écrit une lettre en expliquant le mobile de son suicide, qui a été découverte à côté de son cadavre, nous apprend notre source. Dans cette lettre, il signifié qu’au cours de ses activités, un de ses compatriotes lui a demandé de lui accorder du crédit. Que n’ayant pas la somme en liquidité, il a pris de l’argent dans la caisse de la société pour satisfaire la demande de son compatriote. Mais ce dernier lui aurait fait un abus de confiance. De ce fait, ayant appris l’arrivée à Bamako de son patron pour un contrôle, il s’est donné la mort car son compatriote a disparu avec le dû de la société. Ironie du sort, le boss du défunt après avoir appris cette nouvelle de suicide de son employé n’a plus fait son déplacement sur Bamako. Pourquoi ? Difficile de donner une réponse, mais ce qui reste évident, il aurait eu peur de ne pas se créer des problèmes suite à cette situation de mort d’homme par suicide.

Aux dernières nouvelles, le corps d’A.S a été rapatrié dans son pays (Inde). Le faux ami court toujours dans la nature.

Par Mariam Sissoko

Commentaires via Facebook :