Ratissage musclé à Bamako-Sénou : La Police Poursuit les Malfaiteurs Sans Frontières

Des arrestations spectaculaires dans plusieurs quartiers grâce à une intervention hors de toute contrainte territoriale

Le ratissage mené par le Commissariat de Police de Sénou sous la direction du Commissaire Principal HAMIDOU DIAKITÉ et son Adjoint le Commissaire LASSINE KÉÏTA constitue un véritable succès, comme en témoignent les résultats.

Dans un élan de fermeté et de réactivité, le Commissariat de Police de Sénou a élargi ses interventions à plusieurs quartiers de Bamako, notamment Daoudabogou, Sirakoro Meguetana, l’Auto-Gare de Sogoniko et Bagadadji. Cette décision stratégique, qui dépasse les limites de compétence territoriale habituelles, démontre une volonté affirmée de lutter contre l’insécurité sous toutes ses formes.

Les malfaiteurs, souvent sans foi ni loi, n’ont pas de frontières. Il est donc logique que les forces de l’ordre ne se limitent pas à une seule zone. Nos policiers ont pleinement saisi cette nécessité et interviennent désormais partout sur le territoire national, là où leurs actions sont requises, sans aucune contrainte géographique.

Cette initiative des plus hautes autorités sécuritaires a porté ses fruits : cinq braqueurs particulièrement redoutables ont faits les frais. Une mesure salutaire qui renforce la sécurité publique et montre l’engagement inébranlable des autorités pour protéger la population.

Passons aux faits…

Le duo d’élite de l’unité d’enquête de Sénou a mis hors d’état de nuire cinq redoutables braqueurs à main armée, entre le 28 octobre et le 14 novembre 2024. Leur action, méthodique et précise, a permis non seulement des arrestations marquantes, mais aussi la saisie d’un impressionnant arsenal de matériel criminel.

Un Butin Impressionnant

Deux (02) pistolets artisanaux

Une (01) arme factice

Des cartouches chargées

Deux (02) motos (une TVS et une Djakarta)

Un (01) téléphone portable volé à une victime

UNE POLICE SANS FRONTIÈRES

La 1ère interpellation a eu lieu dans la nuit du 28 octobre 2024, à Sirakoro Meguetana, en commune 6 du district de Bamako. Un suspect de 31 ans, surnommé SOUL, a été arrêté après avoir commis un braquage, en possession du téléphone portable d’une de ses victimes. L’enquête a permis d’identifier la victime, un conducteur de moto-taxi, et de retrouver une arme factice utilisée lors du vol. Le suspect a reconnu les faits.

Le 2ème succès a eu lieu le 10 novembre 2024, à Daoudabogou. Sous la direction des Commissaires de Police Hamidou Diakité et Lassine Keïta, un réseau de renseignements a permis d’interpeller deux braqueurs redoutables : HAMZA, 45 ans, et SAFO, 32 ans. En possession d’une moto TVS suspecte, ils ont avoué leur crime et dénoncé un complice, AMADOU, 25 ans, qui a été arrêté le lendemain avec une autre moto volée. L’enquête, menée en collaboration avec le Commissariat de Quinzambougou, a permis de localiser et saisir l’arme utilisée lors des braquages, ainsi qu’une cartouche garnie.

Le 3ème exploit a eu lieu à l’Auto-Gare de Sogoniko, en commune 5 du district de Bamako, le 14 novembre 2024. L’enquête a permis l’arrestation du suspect surnommé BS, âgé de 27 ans, en possession d’un Pistolet Automatique Amélioré (PAA), d’un chargeur et de trois cartouches. Lors de son interrogatoire, il a révélé que l’arme était destinée à un détenu de la Maison Centrale d’Arrêt de Bamako.

ENQUÊTE EN COURS

Les cinq braqueurs ont été mis à la disposition de la justice et les enquêtes continuent.

Un travail propre, et surtout, une sécurité renforcée pour la population._

