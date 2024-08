De son nom d’artiste Soukèye dans le téléfilm sénégalais “Emprise”, Nabou Lèye, de son vrai nom, est interpellée par la Division des investissements criminels (DIC) du Sénégal dans le cadre de l’enquête sur le double assassinat qui a ôté la vie au célèbre danseur Aziz Dabala et son jeune ami, le petit Waly. Selon l’étape actuelle de l’enquête, ces assassinats prémédités seraient préparés et exécutés par un groupe de sept personnes dont Soukèye est la seule femme.

Cette affaire qui a fait couler beaucoup d’encre et de salive a disputé le devant de l’actualité sénégalaise au Grand Magal de Touba, ville sainte où des membres du groupe, présumés auteurs des deux crimes, étaient partis aussitôt après la sale besogne pour se fondre dans la masse des fidèles mourides célébrant l’anniversaire de la date de départ de Cheikh Ahmadou Bamba en exil forcé décidé par le colonisateur. On ne parlait que de cette affaire. On a découvert les corps sans vie du danseur Abdoul Aziz Ba alias Aziz Dabala et de son jeune ami, Waly, qui lui tenait compagnie dans son appartement à Pikine Technopôle. Mais les gens étaient loin de se douter de l’implication de la danseuse et star du téléfilm sénégalais, “Emprise”, notamment Nabou Lèye alias Soukèye, pour la simple raison qu’on la prenait pour la meilleure amie du danseur. Il est arrivé un moment où les Sénégalais pensaient même à une relation amoureuse entre les deux puisqu’ils étaient tout le temps ensemble.

Nabou a même eu à dire, sur les ondes d’une télé sénégalaise, que le danseur-chorégraphe était comme un père pour elle.

De toute façon, elle fait partie des dernières personnes à avoir vu Aziz qu’elle avait déposé chez lui après l’avoir conduit à une clinique pour des besoins de perfusion car le danseur se sentait un peu mal. C’est la même Nabou qui a alerté de l’absence de Aziz qui ne répondait pas quand elle est revenue le lendemain à son appartement pour le voir. Elle est parvenue à convaincre le grand-frère de Aziz à venir défoncer la porte de l’appartement pour savoir ce que le danseur était devenu.

Elle avait donc orchestré toute une mise en scène pour ne pas attirer l’attention sur elle. Elle a prétendu qu’elle dormait chez elle après avoir déposé Aziz à son appartement et qu’il était hors de question de la soupçonner au vu de ses relations fortes avec le défunt. Mais les enquêteurs, incrédules, savaient que son téléphone bornait aux alentours de l’appartement du danseur au moment de la commission des doubles meurtres. Qu’est-ce que cachait Soukèye pour mentir ainsi ? Les limiers de la DIC, après l’avoir entendue une première fois, l’ont laissée filer, lui faisant croire en son innocence. Elle ne se doutait pas qu’elle était désormais un appât pour appréhender les autres membres de la bande car son téléphone était sous écoute. Malheureusement, elle a mordu à l’hameçon et a permis d’interpeler tous ceux qui sont les présumés auteurs et complices de ce double meurtre dont le mobile véritable reste à déterminer. Celui qui a été appréhendé à Touba par la gendarmerie de la localité avait voulu tout endosser seul pour couvrir le reste de la bande. Mais lez enquêteurs ont fini par lui faire cracher la vérité des faits et il a dit avoir participé au double meurtre en compagnie d’autres dont les identités correspondent à celles déjà identifiées à travers les écoutes téléphoniques. Trois personnes ont été arrêtées à Touba et trois autres à Dakar. Au moment où nous mettons sous presse, nous n’avons pas de précision sur l’arrestation du septième membre présumé de ce gang. Il est activement recherché.

Plusieurs thèses circulent, allant du règlement de comptes à un différend relatif à de l’argent. Mais une chose est sure : toutes les personnes interpellées sont des proches du défunt danseur et issus du même quartier que lui, notamment Pikine Guinaw-Rail. Affaire à suivre. ABN

Commentaires via Facebook :