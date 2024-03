Dans son discours lors de la Semaine nationale du réserviste tenue le 9 mars dernier au CICB, Abdoul Kassim Ibrahim Fomba, ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, a évoqué l’importance de l’instruction civique et de la construction citoyenne dans la formation des réservistes. Il dira que l’éducation civique n’est pas simplement un ensemble de connaissances, mais un pilier fondamental pour façonner des citoyens responsables, conscients de leurs devoirs envers la patrie.

Le ministre Fomba a d’abord félicité les réservistes pour leur engagement civique auprès des populations durant toute la semaine. Ce qui, selon lui, prouve à suffisance qu’ils ont été bien modelés au SNJ ; que leur patriotisme et leur détermination à servir la nation malienne sont encore plus vivaces et inébranlables.

Il expliquera que le Mali compte sur eux pour être des modèles de civisme et d’engagement. “Votre préparation opérationnelle, telle que définie dans le décret, signifie que vous êtes à tout moment prêts à répondre à l’appel du devoir en temps de paix, de crise ou de guerre”, précisera-t-il.

A noter que le décret n°2023-0545/PT-RM du 21 septembre 2023 met l’accent sur la nécessité d’une réserve bien formée, capable d’assurer diverses missions, que ce soit dans le cadre de la défense nationale, des opérations de soutien général ou face à des crises graves menaçant notre sécurité.

Saluant le décret qui institue la réserve des Forces armées et de sécurité, corroborant cette dynamique citoyenne, le ministre Fomba a estimé que c’est une réforme pertinente et nécessaire dans le contexte actuel. Il vise à contribuer à la nécessaire montée en puissance de nos Forces armées et de sécurité.

“L’engagement pour son pays étant un défi à relever pour tous en général et pour les jeunes en particulier, je demeure convaincu que le développement rapide de la réserve et sa dynamisation apportent une partie de la réponse à ce défi”, dira-t-il.

Pour finir, le chef du département de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne a déclaré que la Semaine nationale du réserviste offre une opportunité pour sensibiliser la jeunesse sur l’importance du Service national des jeunes et sur le rôle des réservistes dans la sécurité nationale, mais également dans la promotion de la citoyenneté et du civisme parmi la jeunesse à travers les activités citoyennes menées.

“C’est pour cette raison que je proposerai aux plus hautes autorités son institutionnalisation en lui donnant un contenu et pour une meilleure sensibilisation de la population sur la citoyenneté et sur le rôle des réservistes dans la défense nationale”, dira-t-il.

