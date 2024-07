Le Mali fait face à une crise de chômage des jeunes qui atteint des proportions critiques. Avec une population majoritairement jeune, le manque d’opportunités d’emploi constitue un défi majeur pour la stabilité et le développement du pays. Malheureusement, le gouvernement de transition semble manquer de vision et de stratégie claire pour aborder ce problème de manière efficace.

Le chômage persistant engendre un sentiment de frustration et de désespoir chez les jeunes. Beaucoup d’entre eux ont investi des années dans leur éducation, seulement pour se retrouver sans emploi à la fin de leurs études. Cette situation non seulement affecte leur moral, mais elle a aussi des répercussions sur la stabilité sociale et la cohésion nationale.

L’absence d’opportunités d’emploi pousse de nombreux jeunes à envisager la migration clandestine vers l’Europe ou d’autres régions en quête d’un avenir meilleur. Par ailleurs, certains sont tentés par des groupes extrémistes qui exploitent leur vulnérabilité en leur offrant une alternative économique, bien que dangereuse et destructrice.

Bien que des initiatives pour encourager l’entrepreneuriat existent, elles manquent de soutien concret. Les jeunes entrepreneurs se heurtent à des obstacles tels que l’accès limité au financement, des procédures bureaucratiques complexes, et un manque de mentorat et de soutien continu. Sans un cadre de soutien robuste, ces initiatives peinent à produire les résultats escomptés.

Les projets de développement local, qui pourraient potentiellement créer des emplois, sont souvent mal gérés. La corruption et la mauvaise allocation des fonds compromettent leur efficacité. De nombreux projets ne parviennent pas à atteindre leurs objectifs et à générer des emplois durables pour les jeunes.

Témoignages de jeunes en détresse

Seydou, 28 ans, qui a tenté de lancer une entreprise agricole, exprime sa frustration : « L’accès au financement est pratiquement impossible pour les jeunes comme moi. Les démarches sont trop compliquées et les soutiens promis ne se matérialisent jamais. Nous avons des idées et des projets, mais personne ne semble prêt à nous aider. »

Pour aborder la crise du chômage des jeunes de manière efficace, le gouvernement de transition doit adopter une approche globale et visionnaire.

Il est crucial de développer des programmes de formation professionnelle alignés sur les besoins réels du marché du travail. Les secteurs à fort potentiel, tels que l’agriculture, les technologies de l’information, et les énergies renouvelables, doivent être prioritaires. Des partenariats avec le secteur privé et les organisations internationales peuvent aider à renforcer ces programmes.

Le gouvernement doit simplifier les procédures bureaucratiques et améliorer l’accès au financement pour les jeunes entrepreneurs.

Le chômage des jeunes au Mali est une crise urgente qui nécessite une intervention immédiate et visionnaire de la part du gouvernement de transition. Sans une stratégie claire et des actions concrètes, la frustration et le désespoir continueront de croître parmi la jeunesse, menaçant la stabilité et l’avenir du pays. Il est temps pour les autorités de montrer un véritable engagement en faveur de la création d’opportunités d’emploi pour les jeunes Maliens.

Hamidou B. Touré

Chômage des jeunes au Mali : « Les autorités ne font pas assez pour la création d’emplois en faveur des jeunes »

Au Mali, le chômage des jeunes atteint des niveaux alarmants, exacerbés par une période de transition politique tumultueuse. Alors que la majorité de la population malienne est jeune, les opportunités d’emploi se font de plus en plus rares, suscitant frustration et désespoir.

Les autorités de transition, malgré les promesses et les initiatives annoncées, peinent à mettre en œuvre des solutions efficaces pour lutter contre le chômage des jeunes. Bien que des programmes de formation professionnelle aient été lancés, ils restent insuffisants en nombre et en qualité. Les infrastructures et les ressources pour ces formations sont souvent limitées, rendant difficile l’acquisition de compétences véritablement utiles.

La promotion de l’entrepreneuriat, bien qu’encouragée par les autorités, manque de soutien substantiel. Les jeunes entrepreneurs rencontrent des obstacles majeurs tels que l’accès limité au crédit, des procédures bureaucratiques complexes, et un manque de mentorat et de soutien continu.

Pour résoudre cette crise de chômage des jeunes, il est impératif que les autorités de transition au Mali passent des paroles aux actes. Il faut augmenter significativement les investissements dans les programmes de formation professionnelle, simplifier les procédures pour l’entrepreneuriat, et assurer une gestion transparente et efficace des projets de développement local. De plus, les réformes éducatives doivent être accélérées pour garantir que les jeunes acquièrent des compétences en adéquation avec le marché du travail.

Le chômage des jeunes au Mali reste un problème critique, et les mesures actuelles des autorités de transition sont largement insuffisantes. Il est urgent de prendre des actions concrètes et de mobiliser des ressources adéquates pour créer de véritables opportunités d’emploi pour la jeunesse malienne. Sans une intervention rapide et efficace, le désespoir et la frustration des jeunes continueront de croître, menaçant la stabilité et l’avenir du pays.

H.B.T

